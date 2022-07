Pamela Petrarolo perde la pazienza dopo le critiche: “Commenti senza senso”

Lo sfogo dell’ex concorrente del noto reality: “Ragazzi ma non avete da fare?

Pamela Petrarolo una nota showgirl reduce dall’esperienza vissuta nel reality show basato sulla sopravvivenza e condotto da Ilary Blasi, nelle scorse ore a quanto pare ha fatto i conti con i leoni da tastiera. L’ex naufraga dopo essere stata criticata sui social non è rimasta indifferente, visto che ha replicato: “Perchè se voi vi limitate a commentare mi piace, non mi piace, non mi è piaciuto il percorso tuo, tutto bello, ma quando sul mio profilo pubblico una mia foto e tu sotto commenti e mi dici perchè pubblichi questa foto che l’isola è finita non la pubblicare, perchè il profilo è il tuo? La foto è la tua?”. La cantante e coreografa italiana ha continuato il suo sfogo, facendo capire di essere stufa: “Ragazzi ma non avete un ca**o da fare?”.

La showgirl lancia un messaggio sui social: “Ecco cosa vorrei dire a delle persone”

Non è passata di certo inosservata la reazione di Pamela Petrarolo a delle critiche ricevute sul suo profilo Instagram, dato che ha risposto affermando: “Vorrei lanciare questo messaggio a buon intenditore poche parole, a delle persone che commentano senza senso, e vorrei dire che va bene che noi siamo personaggi pubblici, comunque popolari, e potete scrivere qualsiasi cosa, sempre però come si dice a Roma se non cac*t* fuori dal vasetto”.

Intanto di recente ha rilasciato un’intervista a Comingsoon.it, in cui ovviamente ha raccontato la sua avventura in Honduras. Sempre per quanto riguarda le critiche, l’ex naufraga ha fatto sapere di considerare vergognose quelle che le sono state mosse perchè aveva un po’ di pancia: “Fatte solo ed esclusivamente da donne e questo la dice lunga sulla solidarietà femminile”. Dopo aver confessato di avere una diastasi addominale e un’ernia ombelicale, si è rivolta agli hater dicendogli: “Sappiate che la vita non gira intorno alla perfezione fisica”.

Pamela Petrarolo confessa: “Pechino Express? Ecco con chi mi divertirebbe farlo”

Nei giorni scorsi l’ex naufraga si è raccontata anche ai microfoni di SuperGuida TV, e dopo aver svelato di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Edoardo Tavassi ha aggiunto: “Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”. A detta della showgirl il romano è cambiato a seguito del ritiro della sorella Guendalina, visto che a proposito di ciò ha dichiarato: “Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare”. Inoltre si è candidata per partecipare a Pechino Express con una ex compagna di gioco: “Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania”.