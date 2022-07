Pamela Petrarolo a tutto campo: retroscena su Edoardo Tavassi ed Estefania

Edoardo Tavassi è mai stato interessato a Mercedesz Henger? Parla l’ex naufraga

In queste ultime ore Pamela Petrarolo è intervenuta nella trasmissione radio condotta da Giada De Miceli. Ed in questa occasione ha ovviamente parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Tra una chiacchiera e l’altra ha anche colto la palla al balzo per svelare un retroscena sul fratello di Guendalina Tavassi. Cosa ha detto? Ha rivelato che non ha mai provato interesse nei confronti della figlia di Eva Henger:

“Non gliene poteva interessare di meno…Quando siamo usciti tutti insieme mi ha pure detto: ‘Io non ho nessuna intenzione di conoscerla fuori’…”

L’ex naufraga ha poi aggiunto che secondo la sua modesta opinione la ragazza avrebbe recitato né più né meno una parte: “Aveva capito che era un personaggio forte allora avrà detto ‘Mi alleo a lui così in finale ci arrivo’…”

Pamela Petrarolo sulla modella argentina non ha dubbi: “Non vuole rivedere Roger Balduino”

Successivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sempre in questo suo intervento nel programma radiofonico condotto da Giada De Miceli, ha anche voluto parlare di Estefania Bernal. E anche su quest’ultima ha svelato un retroscena. Di cosa si tratta? In pratica pare che la bella modella argentina, una volta uscita dal programma, le abbia confessato di non avere la minima intenzione di frequentare il modello brasiliano a telecamere spente:

“Io so da lei che questo desiderio di rivederlo lei non ce l’ha, mi dispiace per Roger…”

L’ex concorrente, che giorni fa ha svelato un retroscena su Edoardo Tavassi, ha però voluto chiarire subito che ovviamente le cose possono pure cambiare: “Tutto può succedere nella vita, ci mancherebbe altro…”

Lory Del Santo affondata dall’ex naufraga: “E’ partita con un deficit”

Pamela Petrarolo a Giada De Miceli ha poi espresso la sua opinione sulla tanto discussa ex naufraga, che sul finire della sua esperienza è riuscita praticamente a mettersi tutti contro. Su quest’ultima non ha detto niente di particolare, anche se ha ammesso di credere che forse nelle sue condizioni non avrebbe dovuto affrontare un reality come L’Isola: