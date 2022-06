Lory Del Santo dopo L’Isola avverte: “Nei reality non sarò più buona”

La nota showgirl sul rapporto con il compagno: “Sembra che ci sia positività nell’aria”

Tra gli ospiti dell’ultimo appuntamento di Isola Party, il format condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri sulla piattaforma Mediaset Infinity ci sono stati anche Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo. La nota showgirl per iniziare ha fatto sapere come procede tra lei e il suo fidanzato:

“Sembra che ci sia una positività nell’aria, io parto lui rimane a Milano, in America io ho degli amici, diciamo che si deve curare”.

L’ex naufraga ammette l’errore fatto in Honduras e anticipa: “Non nasconderò più le malefatte”

Prima della finalissima de L’Isola dei Famosi, l’ex naufraga Lory Del Santo ha concesso un’intervista al programma che vede al timone Ignazio Moser e Valentina Barbieri. La showgirl per iniziare ha fatto sapere come procede tra lei e il suo compagno: “Diciamo che è in sospensione, nel limbo dove non c’è giudizio al momento, tutti sono schierati dalla sua parte ma non sanno che deve subìre l’inferno. Ho notato che il pubblico, tutti i miei amici sono dalla sua parte”. Durante la chiacchierata l’ex naufraga ha detto per quale motivo secondo lei avrebbe meritato di vincere Carmen Di Pietro: “E’ la persona che merita di più tra le rimaste”. Subito dopo però ha affermato: “Anche Nick che merita come uomo e tutti gli altri speriamo che comunque ci siano per applaudire chi vincerà”. La 63enne ha avvertito: “Se dovessi tornare a un reality non sarò più buona. Incassare tutto non paga. Sarò diversa. Non sarò più quella che nasconde tutte le malefatte degli altri senza denunciare, assolutamente lo dirò in diretta tu mi stai accusando ma invece non è vero perchè hai mangiato”. L’ex naufraga ha continuato il suo discorso rendendosi conto dell’errore fatto in Honduras, per non aver vuotato il sacco: “Tutte queste falsità la prossima volta bomba, invece io copro anche queste persone”.

Vladimir Luxuria, il rimprovero dell’attrice: “Parole poco comprensibili nei riguardi della verità”

Lory Del Santo che ieri sera è stata fischiata in diretta, poi ha parlato degli attriti avuti con Vladimir Luxuria, facendole un rimprovero: “Diciamo che lei non mi ha mai convinto nei miei riguardi, ha sempre avuto parole molto difficili e poco comprensibili nei riguardi della verità“. La showgirl però sempre riferendosi all’opinionista ha aggiunto: “Mi aspetto che torni quella che dice le battute senza entrare nel personale e offendere, e allora lei così mi piace tanto”. Quando Ignazio Moser le ha chiesto: “Lasciamo uno spiraglio di luce aperta?”, l’ex naufraga invece ha risposto: “Si moltissimo”.