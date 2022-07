Paola Perego, giorno di grande dolore: parole struggenti su instagram

La conduttrice ricorda la Strage di via D’Amelio con le parole del giudice Borsellino: “La paura è umana”

Oggi 19 luglio 2022 ricorre il trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio, attentato mafioso in cui vennero uccisi il magistrato Paolo Borsellino e cinque uomini della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In tantissimi oggi hanno ricordato il sacrificio di quegli uomini di Stato tra cui anche Paola Perego, in questo giorno di grande dolore, infatti, ha pubblicato la foto del giudice (linkata nel secondo paragrafo) con una delle sue frasi più famose e importanti:

“La paura è umana, ma combattetela con il coraggio” 🙏🏼 #PaoloBorsellino.

Paola Perego e Luca Zingaretti, struggenti parole sui social nell’anniversario della tragedia

Non solo la conduttrice di Rai1 con un post su instagram ma moltissimi volti noti hanno voluto ricordare con dolore e riflessione la strage in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta avvenuta esattamente 30 anni fa. Eros Ramazzotti, postando sul suo profilo Instagram delle foto della strage ha ammesso: “Io non dimentico” e di tragedia da non dimenticare mai con molti punti ancora oscuri e non chiariti ha parlato anche Luca Zingaretti. L’attore romano celebre per il suo ruolo da protagonista ne Il commissario Montalbano ha dedicato al giudice ed alla sua scorta un toccante messaggio e segnata dal dolore si è mostrata anche la conduttrice Rita Dalla Chiesa.

Paolo Borsellino, anniversario della morte: Rai1 questa sera trasmette la fiction a lui dedicata

E questa sera a partire dalle 21.25 circa anche la Rai celebra la memoria del coraggioso giudice mandando in onda la fiction a lui dedicata. Ad interpretare il giudice c’è Luca Zingaretti mentre nel cast figurano anche Lorenza Indovina e Enrico Ianniello. La trama della fiction, invece, ruota attorno agli ultimi giorni di vita di Borsellino, appunto 57, che separano la morte di Falcone dalla sua. Il giudice infatti, pur consapevole che il suo triste destino è già segnato farà di tutto per cercare di far emergere la verità. L’appuntamento dunque è per questa sera, 19 luglio, in prima serata su Rai1.