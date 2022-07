Rita Dalla Chiesa segnata da un grande dolore: “Purtroppo non va mai via”

La conduttrice addolorata: il suo ultimo amaro sfogo su twitter

Domani saranno 30 anni che purtroppo è venuto a mancare il Giudice Paolo Borsellino brutalmente ucciso dalla mafia. E proprio ieri sera Canale 5 ha voluto ricordarlo trasmettendo il film a lui dedicato. Tra i tanti telespettatori c’era anche Rita Dalla Chiesa, il cui padre è stato ucciso a sua volta dalla cosca mafiosa. La conduttrice, mentre commentava il film su twitter, ha rivelato ai suoi follower di sapere bene cosa si prova a perdere una persona cara in quel modo (il post è disponibile dopo il secondo paragrafo):

“E’ un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori,di altre famiglie…”

Rita Dalla Chiesa rivela ai suoi tanti follower: “Nessuno può capire il dolore che si prova”

Successivamente la popolare conduttrice, sempre in questo suo post pubblicato su twitter, ha anche confessato di credere che il dolore che si prova nel perdere una persona cara per mano della mafia nessuno può capirlo se purtroppo non l’ha vissuto in prima persona:

“Nessuno, anche la persona che ti ama di più, se quel dolore non l’ha attraversato, potrà mai capire il senso che tenti di dare alla tua vita…”

Post questo che è particolarmente piaciuto ai numerosi follower, tra i quali c’è chi ha voluto esprimerle la sua più totale vicinanza: “Siamo in tantissimi a volerti bene e a partecipare sommessamente al tuo dolore…” La presentatrice, che è al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv (parteciperà o no al Grande Fratello Vip?), non ha potuto far altro che ringraziare tutti per l’affetto ricevuto.

Presentatrice non lo nasconde: “Ci sono stata male troppe volte”

Rita Dalla Chiesa, in un altro post pubblicato sempre su twitter, ha poi rivelato di essersi promessa tante volte di non riguardare il film dedicato a Paolo Borsellino perchè troppe volte si è sentita male, ma non ha nascosto che non ha potuto farne a meno anche questa volta, soprattutto per rispetto della storia: