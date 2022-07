Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: matrimonio in piena crisi? Post allarmano i fan

L’opinionista del GF Vip e Paolo Bonolis sono in crisi? Lo strano tweet: “Gli amori finiscono”

L’estate si sa è tempo di pettegolezzi e con i programmi televisivi in ferie, tranne qualche eccezione, si spulcia sui profili dei volti noti per accendere il gossip. Ed è per questo che alcuni post pubblicati in queste ore da Sonia Bruganelli hanno fatto ipotizzare ci sia aria di crisi tra lei ed il marito. Nel dettaglio infatti l’imprenditrice ha scritto su twitter:

“Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”

Frase che appunto lascia trasparire che sia stata una delusione personale ma magari, al contrario, si tratta solo di una frase generica che ha voluto proporre a chi la segue ma ad allarme i fan è anche un altro suo tweet che recita:

“L’amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è …”.

Sonia Bruganelli: matrimonio al capolinea con il popolare conduttore di Canale5?

Tweet criptici, dunque, quelli della produttrice televisiva che lasciano presupporre che tra lei ed il marito ci sia aria di crisi, anche se al momento il diretto interessato non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Invece l’opinionista del Grande Fratello Vip già in passato ha lanciato dichiarazioni sibilline facendo ipotizzare che tra la coppia ci fosse maretta. Nel dettaglio, infatti, in una recente intervista aveva svelato:

“Ognuno fa la propria vita.– aveva spiegato – Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme”.

Insomma, si tratta di ipotesi campate in aria o realmente tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non c’è più il feeling e la sintonia di un tempo?

Paolo Bonolis e la moglie allarmano i fan: matrimonio in crisi dopo 20 anni?

La coppia sta insieme da molti anni ed i due si sono sposati nel 2002. Dalla loro unione sono nati tre figli Silvia, Davide ed Adele. Il conduttore, invece, ha altri due figli Stefano e Martina nati da una relazione precedente oltre ad aver avuto una lunga storia d’amore con Laura Freddi. Sonia Bruganelli, invece, è stata riconfermata opinionista al GF Vip insieme ad un altro clamoroso nome: Orietta Berti.