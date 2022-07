Paolo Fox, oroscopo oggi e domani (10-11 luglio): le previsioni segno per segno

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 10, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del giorno e domani per il primo gruppo di quattro segni zodiacali

Si inizia con le previsioni di Paolo Fox per quel che concerne i primi quattro segni dello zodiaco (tratte dal suo Stellare):

ARIETE: Luna che entra nel segno. Non si escludono buone occasioni professionali. Domani bella giornata per vivere l’amore. Attenzione al calo di energia.

TORO: prospettive sentimentali molto buone. Arrivano delle conferme dal lavoro. Domani attenzione prima di chiudere una storia importante. Ottime prospettive.

GEMELLI: Luna neutrale. Hanno molti dubbi su un acquisto specifico. Domani Luna in opposizione. Non devono perdere tempo con le persone che non si meritano nulla.

CANCRO: Luna favorevole. Le complicazioni sul lavoro sembrano essere sparite. Domani cambieranno idea riguardo all’amore. Non si sentono al posto giusto.

Paolo Fox, previsioni per amore-lavoro-fortuna: cosa dicono le stelle per il 10 e l’11 luglio

Saranno giornate speciali dove l’amore brillerà e il lavoro sarà infine soddisfacente? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi e domani dell’astrologo per eccellenza, senza dimenticare l’oroscopo della settimana prossima:

LEONE: Luna finalmente favorevole. Sono agitati per motivi legati alla famiglia. Domani potranno fare breccia nel cuore di qualcuno. Tanta voglia di fare e inventare.

VERGINE: Luna che riporta la luce in amore. Devono preferire certi progetti rispetto ad altri. Domani saranno nervosi e privi di stimoli. Il pericolo maggiore è la fretta.

BILANCIA: Luna in opposizione che causa disagi. Progetti a lunga scadenza da privilegiare. Domani si sentiranno molto stanchi. Non devono farsi prendere dalla fregola, come si suol dire.

SCORPIONE: Luna nel segno, emozione in più. Il loro valore sul piano professionale non si discute. Domani vorranno vivere una semplice emozione. Recupero psicofisico.

Previsioni dello zodiaco degli ultimi segni: le stelle di Paolo Fox

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e l’oroscopo del 10 e 11 luglio

SAGITTARIO: Giove sempre favorevole. Devono concentrarsi su loro stessi se vogliono riuscire nel lavoro. Domani grande passione. Potranno compiere diverse scelte nuove.

CAPRICORNO: bisognerà essere cauti in amore. Le proposte non sono quelle giuste. Domani non dovranno esagerare in amore. Stanno cambiando degli equilibri sul lavoro.

ACQUARIO: amore interessante per le coppie nate da poco. Le collaborazioni non si rifiutano. Domani Luna favorevole per l’amore. Occasioni lavorative che migliorano.

PESCI: agitazione sentimentale. Potrebbero arrabbiarsi facilmente. Domani Luna e Venere in opposizione. Attenzione al nervosismo in agguato.