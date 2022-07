Paolo Fox, oroscopo oggi e domani (3-4 luglio): cosa dicono le stelle

Oroscopo del giorno e domani per i primi segni: Marte favorevole per il Toro

Cosa succederà oggi e domani secondo le previsioni di Paolo Fox? Scopriamolo con ciò che ha detto sul settimanale DiPiù Tv per quanto riguarda i primi quatto segni dello zodiaco:

ARIETE: amori impulsivi e troppo veloci nel nascere come nel morire. Domani devono sapere che gli inizi dell’anno sono stati difficili, ma chi non ce l’ha fatta deve tornare sui propri passi.

TORO: ci sarà qualcosa in più rispetto al passato. Marte regala passionalità. Domani malinteso col partner da chiarire immediatamente. Hanno interferito problemi di lavoro.

GEMELLI: mantenere la calma fino alla prossima settimana non sarà affatto semplice, ma presto si recupererà. Domani vivranno attimi di disagio se continueranno con una relazione troppo monocorde.

CANCRO: non dovranno commettere l’errore capitale di rimanere chiusi in se stessi. Domani preoccupazione per una questione di soldi. Le coppie nate da poco devono fare attenzione.

Paolo Fox svela le previsioni del 3 e 4 luglio 2022: cosa dicono le stelle

Si continua con Paolo Fox e l’oroscopo del giorno e domani degli altri segni. Quali sono i più fortunati in amore e sul lavoro?

LEONE: si renderanno conto che non devono sprecare luglio e che potrebbero aprirsi nuovi orizzonti. Domani sarà un giorno utile per fare una scelta a lunga scadenza, come un figlio o una nuova casa.

VERGINE: fase passeggera in amore, ci vuole più tranquillità interiore. Domani torneranno a casa molto stanchi. Si rischiano problemi col partner.

BILANCIA: Luna nel segno che porta sensazioni uniche. Domani bisognerà rinsaldare il rapporto evitando piccole crisi nel fine settimana.

SCORPIONE: non dovranno essere troppo polemici nella sfera professionale e sentimentale. Domani non avranno pazienza in amore. Non devono rovinare tutto per delle dispute inutili.

Previsioni degli ultimi segni: transito importante di Marte per il Capricorno

Infine gli ultimi segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del 3 e 4 luglio, ecco cosa si dice:

SAGITTARIO: si prepareranno a un inizio di settimana confuso in amore. Qualcosa non quadra. Domani il lavoro potrebbe allontanarli dall’amore, quindi attenzione alle scelte che faranno.

CAPRICORNO: Marte inizia un transito importante. Dovranno ritrovare la sensualità perduta. Domani saranno troppo presi dalla sfera professionale. L’amore passerà in secondo piano.

ACQUARIO: l’amore andrà trovato perché c’è. Non devono perdere tempo in questo periodo. Domani potrebbero parlare seriamente di un cambiamento di stile di vita con il loro partner.

PESCI: sarà possibile un nuovo incontro, perché dopo si trasformerà in qualcosa di più importante. Domani non dovranno esporsi troppo, così come all’inizio della prossima settimana, soprattutto in ambito familiare.