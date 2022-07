Oroscopo Paolo Fox oggi e domani: cosa dicono le previsioni del 2-3 luglio

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 2, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dei primi quattro segni: cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox

Cos’hanno da raccontare le stelle a proposito dei primi quattro segni dello zodiaco? Vivranno bene l’amore? Oppure sul lavoro tutto non va come vorrebbero? Scopriamolo con l’oroscopo di Paolo Fox:

ARIETE: Venere favorevole, e lo sarà fino a metà del mese di luglio. Domani amori impulsivi e troppo veloci nel nascere come nel morire.

TORO: devono rendersi conto che Venere tornerà presto attiva, e dovranno dare spazio all’amore vero. Domani ci sarà qualcosa in più rispetto al passato. Marte regala passionalità.

GEMELLI: aspetteranno una bella dichiarazione d’amore da una persona a cui tengono molto. Domani mantenere la calma fino alla prossima settimana non sarà affatto semplice, ma presto si recupererà.

CANCRO: un nuovo incontro sarà molto importante. Disponibilità per i sentimenti. Domani non dovranno commettere l’errore capitale di rimanere chiusi in se stessi.

Paolo Fox, oroscopo del 2 e 3 luglio: amore-lavoro e fortuna per gli altri segni

Si continua con le previsioni del giorno e domani sempre secondo l’astrologo per eccellenza (il tutto tratto in parte da DiPiù Tv):

LEONE: discuteranno molto. Non vogliono più perdere tempo. Domani si renderanno conto che non devono sprecare luglio e che potrebbero aprirsi nuovi orizzonti.

VERGINE: le prime esperienze, soprattutto per i più giovani, non saranno molto entusiasmanti. Domani fase passeggera in amore, ci vuole più tranquillità interiore.

BILANCIA: potranno lasciarsi andare ai nuovi incontri. Domani Luna nel segno che porta sensazioni uniche.

SCORPIONE: alta tensione con il partner. Vorrebbero delle garanzie. Domani non dovranno essere troppo polemici nella sfera professionale e sentimentale.

Oroscopo del giorno e domani: bene l’amore per il Sagittario, passione per il Capricorno

Infine l’oroscopo del 2 e 3 luglio sempre secondo Paolo Fox e le previsioni di inizio mese tenendo conto di amore, lavoro e fortuna negli incontri:

SAGITTARIO: dopo un grande entusiasmo sentimentale potrebbero dare uno stop. Domani si prepareranno a un inizio di settimana confuso in amore. Qualcosa non quadra.

CAPRICORNO: serve passione anche per cambiare le cose. Ci saranno presto delle novità. Domani Marte inizia un transito importante. Dovranno ritrovare la sensualità perduta.

ACQUARIO: grande voglia di fare incontri e nuove esperienze speciali. Domani l’amore andrà trovato perché c’è. Non devono perdere tempo in questo periodo.

PESCI: tutto potrebbe cambiare, anche l’amore e il lavoro. Domani sarà possibile un nuovo incontro, perché dopo si trasformerà in qualcosa di più importante.