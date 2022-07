Paolo Fox, previsioni di oggi e domani: l’oroscopo del 7 e 8 luglio

Scritto da Denis Bocca , il Luglio 7, 2022 , in Oroscopo

Oroscopo del giorno e domani: stelle vincenti per il segno dell’Ariete

Si inizia, come sempre, dai primi quattro segni dello zodiaco secondo le previsioni di Paolo Fox:

ARIETE: è consigliabile portare avanti le cose in cui credono. Possono realizzare tanti progetti. Domani stelle vincenti in amore. Non devono avere sfiducia nelle loro capacità.

TORO: molto strana questa situazione astrologica. Possono fare una proposta di lavoro. Domani Luna in opposizione. Difficile trovare spiragli di serenità.

GEMELLI: incontro o una novità dietro l’angolo. Prudenza sul lavoro. Domani situazione sentimentale vantaggiosa. Attività bloccata per il momento.

CANCRO: qualcosa non va in amore. Momento di incertezza sul fronte lavorativo. Domani amore interessante con Luna ottima. Periodo di trasformazione sul lavoro.

Previsioni di Paolo Fox per gli altri quattro segni dello zodiaco

Si prosegue con i successivi quattro segni dello zodiaco secondo l’oroscopo del 7 e 8 luglio:

LEONE: fase amorosa interessante. Grandi orizzonti e prospettive sul lavoro. Domani meglio non scatenare problemi inesistenti. Ci vuole calma e sangue freddo.

VERGINE: certe conoscenze potrebbero trasformarsi in amore. Cielo molto stimolante. Domani Venere in opposizione. Possono superare questo stato di debolezza.

BILANCIA: certe conoscenze potrebbero essere approfondite. Cielo molto stimolante per il lavoro. Domani Venere in opposizione. Devono badare alla qualità dei rapporti.

SCORPIONE: l’amore migliora, finalmente, ed è anche possibile trovare un accordo professionale. Domani dovranno essere più fiduciosi. Arriveranno giorni migliori per il lavoro.

Paolo Fox, quali sono i segni più fortunati? Ecco l’oroscopo degli ultimi quattro

Infine gli ultimi segni dello zodiaco: chi saranno i più fortunati sul lavoro o in amore? Scopriamolo con l’oroscopo di oggi e domani:

SAGITTARIO: non devono mandare l’amore all’aria. Fase produttiva decisamente ricca. Domani Venere opposta. Nuovi incarichi importanti.

CAPRICORNO: stanno vivendo una relazione difficile. Potrebbero rimanere lontani dal lavoro. Domani molto intrigante per l’amore. Potrebbero essere convinti a partecipare a un progetto fallace.

ACQUARIO: Luna da sfruttare a dovere. Buona idea sul lavoro. Domani qualche spesa di troppo, attenzione. Grandi opportunità in questo periodo.

PESCI: rapporti familiari molto tesi. Non devono isolarsi sul lavoro. Domani dovranno completare un accordo. Ci vuole pazienza in tutte le cose.