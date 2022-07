Pio e Amedeo, Emigratis sbarca su Canale 5: “Pronti a perdere la dignità”

Il ritorno di Emigratis: la coppia di comici avverte i telespettatori

La notizia era nell’aria da diversi mesi, con tanto di conferma da parte dei due mattatori, ora c’è anche la conferma ufficiale: Pio e Amedeo torneranno con la quarta stagione di Emigratis. La coppia di comici pugliesi sarà nuovamente in giro per il mondo in cerca di qualche vip a cui scroccare vitto, alloggio e qualche centinaia di euro. Per la grande gioia dei fan dei due la nuova edizione dello stravagante programma sbarcherà nuovamente sulle reti Mediaset, ma con una grande novità, visto che il format andrà in onda in prima serata su Canale Cinque. Pio e Amedeo promossi dunque da Piersilvio Berlusconi, che punta forte sulla coppia di foggiani. Intervenuti sulla pagina Facebook ufficiale Pio e Amedeo hanno già avvertito i telespettatori:

Ci siamo preparati a perdere di nuovo la dignità, ci siamo adoperati a seminare l’imbarazzo…dopo l’estate le NUOVE PUNTATE di Emigratis che torna dopo più di 4 anni con la stessa sana follia

Pio e Amedeo rivelano: “Il ritorno? Molti ci hanno detto che è una follia”

Una follia sì, ma Pio e Amedeo non hanno mai temuto le sfide e per questo, nonostante più volte avessero chiuso in passato alla possibilità di rivedere Emigratis, sono pronti a tornare. A sorpresa la coppia comica portata alla popolarità da Le Iene su Italia Uno ha deciso di tornare a girare il mondo a scrocco per la gioia dei fan. Nelle scorse ore i due attori hanno ammesso: “In tanti ci hanno detto che è una follia…sicuro è che a fare questo programma siamo noi i primi a divertirci come i matti, e riprenderlo dopo più di 4 anni è stato assurdo”.

Emigratis 4 arriva nella prossima stagione tv: la decisione

Dopo aver sparato a zero su Barbara D’Urso, l’uragano foggiano è pronto a soffiare su Canale Cinque. Pio e Amedeo torneranno con le nuove puntate del loro travolgente Emigratis nel corso della prossima stagione tv, anche se ancora non c’è una data precisa di messa in onda. Verosimile l’ipotesi autunno, ma non va escluso neanche un lancio nel 2023. Tra le tappe toccate dai comici ci saranno sicuramente Londra, Dubai e gli USA.