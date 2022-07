Reazione a catena, è successo di nuovo! Clamorosa beffa per i Monelli

Anche stasera i campioni in carica hanno intuito la risposta corretta… troppo tardi

La sfortuna sembra essersi accanita sui Monelli, campioni di Reazione a catena nelle puntate in onda in questi giorni, i quali nell’appuntamento di stasera, proprio com’è accaduto in quello di due giorni fa, hanno intuito quella che era la risposta corretta al gioco dell’ultima catena, ma purtroppo solo dopo averne data ormai un’altra. Com’è avvenuto l’altro ieri, anche oggi è stato Domenico, cugino di Federica e Martina, ad avere la giusta intuizione ma, come appena detto, la risposta data poco prima dal caposquadra è stata un’altra, motivo per il quale i tre concorrenti hanno visto sfumare la cifra che c’era in palio, tornando a casa a mani vuote, con la speranza, però, di riuscire a difendere il loro titolo di campioni nella puntata di domani.

Marco Liorni dispiaciuto per la mancata vittoria dei Monelli: la risposta corretta era ‘SPEDITO’

Partendo da ‘SOSTENUTO’, primo elemento, e ‘SP____O’ come indizio base della parola, i campioni di Reazione a catena hanno scelto di dimezzare i poco più di 4.000€ a loro disposizione, per comprare il terzo elemento, che si è rivelato essere ‘SBATTUTO’. La risposta da loro data è stata ‘SPINTO’ ma, come raccontato nel paragrafo precedente, Domenico pochi secondi dopo ha intuito che in realtà la parola vincente poteva essere ‘SPEDITO’, e così è stato, purtroppo. Marco Liorni (che nei giorni scorsi ha raccontato un terribile episodio del suo passato) si è comunque complimentato con loro, proprio com’è successo due giorni fa, quando i tre concorrenti hanno avuto un’altra mazzata.

I Monelli si sono confermati campioni del gioco che rinfresca la mente battendo le Belle di Nonna

E’ andata decisamente meglio, invece, al gioco dell’intesa vincente, dove Martina, Federica e Domenico hanno trionfato battendo alla grande gli sfidanti, le Belle di Nonna, con 10 punti contro 8. Chissà se domani, ammesso che riescano a difendere ancora il loro titolo battendo i prossimi sfidanti, le cose per i Monelli vadano finalmente per il verso giusto…