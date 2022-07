Reazione a catena, spunta un retroscena su Marco Liorni: “È riuscito a…”

“Marco Liorni è riuscito a calibrare gli ingredienti del suo programma”, parla un famoso collega

Ha dedicato al successo di Reazione a catena la sua rubrica sul numero di DiPiùTV uscito in edicola martedì scorso Platinette. Nello spazio ‘I protagonisti della TV visti da Platinette’, ha infatti pubblicato un articolo sul conduttore con il quale nei mesi invernali lavora a Italia Si.

Anno dopo anno, Marco a Reazione a catena ha saputo calibrare bene le dosi degli ingredienti del gioco

ha dichiarato, precisando che in questo programma Liorni è molto meno rigoroso rispetto alla trasmissione che conduce ogni sabato pomeriggio da settembre a maggio.

“Reazione a catena non è più solo un fenomeno estivo”, le parole di Mauro Coruzzi

Ha definito “un fenomeno non più solo estivo” Platinette il programma del preserale di Rai1 di Marco Liorni, sottolineando che è ormai diventato un classico della programmazione televisiva, parlando del nutrito consenso popolare che la trasmissione ottiene ormai da molti anni, con ascolti che sfiorano i 2 milioni e mezzo di telespettatori e il 25% di share, raggiungendo e anche superando i 3 milioni e mezzo fino a toccare il 30% di share nel seguitissimo gioco dell’intesa vincente.

C’è un grande coinvolgimento per chi lo segue da casa

ha asserito inoltre Mauro, il quale ha poi aggiunto: “Essendo ormai al quarto anno di conduzione, Marco ha fatto ancora più suo il programma”.

Reazione a catena in onda in prima serata con concorrenti vip? La proposta di Platinette

Prima di concludere il suo articolo, Mauro Coruzzi ha fatto una sorta di proposta, chiedendo ai lettori di immaginare come sarebbe una versione serale di Reazione a catena con Marco Liorni che ospiterebbe colleghi famosi per giocare: in realtà in passato ci sono state puntate del genere e hanno avuto un grande successo proprio come l’edizione quotidiana in onda nel preserale. A tal proposito, Coruzzi ha anche rivelato che gli piacerebbe vedere in gara le tre sorelle Carlucci contro i gemelli di Guidonia! E chissà che la cosa non si concretizzi realmente in futuro…

Intanto ricordiamo che la trasmissione è tornata in onda ieri, come sempre alle 18.45, dopo lo stop di giovedì dovuto ad un cambio di palinsesto.