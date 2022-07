Riccardo Manera e il tumore alla testa: i colleghi si mobilitano per lui

Il mondo dello spettacolo si schiera al fianco del giovane artista: quanto messaggi dei vip

Nelle scorse ore il giovane attore Riccardo Manera ha sconvolto il mondo dei social con una notizia drammatica. L’artista di Volevo fare la rockstar ha scosso il mondo dello spettacolo con un post su Instagram nel quale ha spiegato di essersi ritrovato a fare i conti con una lesione tumorale alla testa. Ancora i dettagli non sono tantissimi, ma il giovane attore ha ammesso di non volersi far intimorire e di voler combattere questa grande battaglia. E Riccardo non lo farà da solo, visto che oltre all’immancabile abbraccio e vicinanza di familiari e amici ha ricevuto una grande ondata di affetto direttamente dal suo mondo, quello dello spettacolo. Sono tantissimi i vip che si sono fiondati sul profilo Instagram dell’artista per un sostegno virtuale. Da Mara Venier alla collega Silvia Mazzieri passando per Maria Grazia Cucinotta. Forza Riccardo!

Riccardo Manera e l’ultimo messaggio dall’ospedale: “Mi state dando forza”

Nelle scorse ore l’attore è stato sottoposto ad una delicata operazione. E immediatamente ha voluto dare la notizia ai fan sui social, direttamente dal proprio smartphone, così come ha voluto fare sulla terribile notizia data riguardo alla malattia. Riccardo vuole metterci la faccia, “Almeno se si sa è perché l’ho detto io”, ha scritto nel post di annuncio. E così ha dato ancora voce a Instagram: “Mi sembra assurdo aver subito un’operazione ieri mattina. Grazie, mi date forza” – le parole di Manera che sta tenendo aggiornati i fan e tutti i colleghi mediante i social – .

Come sta l’attore?

Adesso Riccardo Manera dovrà restare in ospedale, in attesa di capire meglio l’entità della malattia. “La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. La battaglia è da combattere e si combatte!” – le parole coraggiose dell’attore divenuto popolare grazie al ruolo di Eros Mazzuccato nella serie Volevo fare la rockstar – . E oltre ai tanti messaggi dei vip il giovane ventisettenne conterà anche sull’appoggio dei fan, che non stanno esitando dal postare il loro sostegno. Commovente uno dei messaggi apparsi sotto l’ultimo post Instagram, quello del regista che lo ha diretto di recente: “La serie che hai girato un mese fa sta venendo bene”