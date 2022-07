Rita Dalla Chiesa insultata e attaccata sbotta: “Sono delusa dalle mie colleghe”

La conduttrice va su tutte le furie: “Non si devono azzardare a toccare la mia famiglia”

Rita Dalla Chiesa ha rilasciato oggi una lunga intervista al settimanale Nuovo. Il giornalista ha subito voluto parlare del fatto che in questi ultimi giorni è stata attaccata ed insultata duramente per aver difeso pubblicamente una nota politica italiana: “Sei finita nel mirino degli odiatori sui social…” E la popolare conduttrice probabile nuova concorrente della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini ha subito tenuto a chiarire che sulla sua persona questi leoni da tastiera possono dire quello che vogliono, ma guai a toccare qualsiasi membro della sua famiglia:

“Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità…”

Rita Dalla Chiesa lancia una frecciata velenosa alle sue colleghe: “Sono attaccate al potere”

La popolare conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata oggi al magazine Nuovo, ha anche dichiarato che a prendere le sue difese è stata solo la nota politica, mentre le sue colleghe se ne sono viste bene. E il giornalista le ha quindi chiesto se ci sia rimasta male. La Dalla Chiesa, che pare essere in lizza per entrare nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ha dichiarato che alla fine è abituata a questi loro atteggiamenti, cogliendo l’occasione per lanciare loro una bella frecciata velenosa ben assestata:

“Loro sono attaccare al potere e hanno una paura tremenda di perdere il posto al sole, io invece no…Per questo motivo dico sempre quello che penso…”

Il volto storico di Forum ha poi sottolineato il fatto di essere sempre intervenuta in difesa di qualche sua collega presa di mira: “Le difendo sempre quando viene tolto loro un programma ingiustamente o vengono coinvolte in falsi gossip…”

La presentatrice fa una confessione: “Gli attacchi rivolti a mio padre mi hanno ferita molto”

Successivamente il giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Rita Dalla Chiesa se qualche attacco più di un altro ha ferito la sua sensibilità. E la donna, con estrema schiettezza, non ha potuto negare il fatto di esserci rimasta sempre male quando gli attacchi sono stati rivolti ingiustamente al padre:

“Quelli rivolti a lui, che ne offendono la memoria…Ce n’è uno in particolare…Un leone di tastiera ha detto che io mi sarei venduta al mandante dell’omicidio di mio padre pur di lavorare in Tv…”

Ha poi rivelato di pensare che determinate parole si commentino assolutamente da sole e che descrivano molto bene la persona che ha fatto questa uscita infelice: “Frutto di gente frustrata che non conosce la storia di quegli anni…”