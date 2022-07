Grande Fratello Vip 7, Rita Dalla Chiesa indecisa: “Ci sto pensando, ma…”

Rita Dalla Chiesa è ancora indecisa se partecipare oppure no: “Potrei accettare”

Alla fine accetterà oppure non accetterà l’ex conduttrice di Forum? La casa del GF Vip aspetta solo che lei e sarebbe davvero un grande colpo per il conduttore Alfonso Signorini che da settembre potrebbe contare su un cast di vip davvero ricco, senza contare le due opinioniste scelte ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ora in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv Rita Dalla Chiesa si dice ancora indecisa:

“Potrei accettare, ma non vorrei stare lontana da mia figlia e da mio nipote. E poi ho il mio amato cane”.

Grande Fratello Vip 7, parla l’ex volto di Forum: “Non ho bisogno di visibilità”

Molti pensano che il GF Vip 7 sia una sorta di ultima spiaggia per dei volti conosciuti dal grande pubblico che negli ultimi anni hanno perduto smalto e posto sul piccolo schermo, ma non è così per Rita Dalla Chiesa, che sempre al settimanale sopracitato dice chiaramente che quando hai fatto così tanti anni di televisione “non si ha bisogno della visibilità” e ha anche confidato che le piacerebbe fare quest’esperienza nella casa più spiata d’Italia con la cantante Fiordaliso, che è una sua cara amica, molto diversa da lei, e un po’ pazza. Potrebbe essere davvero un valore aggiunto al programma di Alfonso Signorini.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli opinioniste: ecco cosa ne pensa Rita Dalla Chiesa

Lo scorso anno come opinioniste ci sono state Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che non sono andate molto d’accordo per usare un eufemismo. Quest’anno ci sarà sempre la moglie di Paolo Bonolis insieme, però, alla cantante prezzemolina Orietta Berti. Ma cosa ne pensa Rita Dalla Chiesa di questa scelta fatta da Alfonso Signorini? “Scelta azzeccata. Sonia è diretta mentre Orietta è meravigliosa”. Ma chi saranno i concorrenti del GF Vip, giunto alla settima edizione? Si mormora che potrebbero arrivare Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Alvaro Vitali, ma anche Guendalina Canessa, Chadia Rodriguez e Asia Gianese, oltre al ritorno di tre ex concorrenti. Il tutto è ancora in divenire quindi questi nomi vanno presi con la massima cautela e soprattutto con le pinze.