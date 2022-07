Roberta Bruzzone, per lei un programma dopo Ballando con le stelle? “Direi…”

La famosa psicologa di Ballando con le stelle confessa: “Se mi offrissero un programma direi…”

Torna a parlare Roberta Bruzzone. Interessante interviste del settimanale Intimità, che ha raccolto pensieri, emozioni e sensazioni della psicologa, pronta a tornare a Ballando con le stelle il prossimo autunno. E non sono mancati ovviamente dei passaggi dell’intervista proprio sul format di Milly Carlucci, nel quale la Bruzzone ricopre un ruolo di primaria importanza al quale è molto legato. Non chiedetele però di condurre da sola, visto che parlando a Intimità Roberta ha stroncato sul nascere l’ipotesi, visto che i suoi pensieri sono rivolti al proprio mestiere, distante da quello dello spettacolo:

Se mi proponessero un programma? Non mi piacerebbe, direi di no. Il lavoro è la spina dorsale della mia vita, sono impegnata in tante consulenze importanti e quindi non avrei neppure il tempo di dedicarmi seriamente alla tv, che invece merita di essere fatta con altrettanta professionalità

Roberta Bruzzone rivela i piani: “Vorrei continuare in questo modo”

Professionalità è la parola d’ordine e una delle più frequenti nel corso dell’intervista che Roberta Bruzzone ha rilasciato a Intimità. Una caratteristica di primaria importanza per la psicologa, che con altrettanta professionalità ha accettato il ruolo a Ballando con le stelle e che è pronta a ricoprire ancora una volta nei prossimi mesi. E per il futuro i piani sono gli stessi di quanto abbiamo visto di recente: “Preferisco continuare a ricoprire i miei spazi in programmi gestiti da altri conduttori, come ho fatto finora e con questo ruolo che mi va benissimo” – ha spiegato la psicologa alla rivista – .

La psicologa ammette: “Non ho mai avuto paura di niente”

Mentre Roberta prepara il ritorno in una edizione di Ballando con le stelle ricca di novità e sorprese per i telespettatori, grazie all’intervista concessa a Intimità si scoprono nuove curiosità sulla tanto amata psicologa. Tra le righe del settimanale infatti si apprende quanto sia tenace Roberta, vogliosa di scoprire sempre cose nuove e di fare chiarezza, di trovare delle risposte alle domande che sulla carta appaiono più complicate: “Non ho mai avuto paura di niente, sono sempre stata attratta dal desiderio di fare luce”.