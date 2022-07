Roberta Capua, feeling con una famosa collega: Dandolo fa un azzardo…

Alessia Marcuzzi e la collega, è nato un grande feeling: parla il famoso giornalista

Alberto Dandolo ha una sua rubrica di gossip sul magazine Oggi. E sull’ultimo numero uscito in tutte le edicole ha posto le sue attenzioni sulla conduttrice dell’Estate in diretta, Roberta Capua e la popolare collega di origini romane, che per 25 anni consecutivi ha lavorato a Mediaset (tonerà a novembre in Tv su Rai2 alla guida del nuovo programma Boomerissima). Il giornalista è venuto a conoscenza che le due pare si siano recentemente conosciute, diventando ottime amiche:

“E’ bastato un incontro casuale per far scoccare una scintilla d’intesa tra Roberta Capua e Alessia Marcuzzi…Tra loro è nato un bel feeling…”

Roberta Capua pronta a collaborare con la collega? Arriva l’indiscrezione

Il giornalista del magazine Oggi, dopo aver rivelato che tra Alessia Marcuzzi e la conduttrice dell’Estate in diretta è nata una bella amicizia, ha anche colto la palla al balzo per svelare un nuovo retroscena. Di cosa si tratta? In pratica ha rivelato che non sarebbe da escludere che tra loro possa nascere una collaborazione professionale, ovviamente in Rai:

“Non è escluso che possano presto collaborare ad un progetto professionale firmato Rai…”

Potrebbero condurre un programma insieme? Oppure la presentatrice del programma quotidiano estivo di Rai 1 potrebbe andare ospite nella nuova trasmissione della Marcuzzi, che è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv?

Alberto Dandolo non ha dubbi: “Le due conduttrici formano una strana coppia”

Successivamente il giornalista del settimanale diretto da Carlo Verdelli ha anche fatto notare ai numerosi lettori che Alessia Marcuzzi e Roberta Capua sono davvero molto diverse l’una dall’altra. Difatti la prima è vulcanica, mentre l’altra decisamente riservata. Per tale ragione non ha esitato nel dire che entrambe formerebbero una coppia del tutto strana:

“La Capua è riservata e discreta, mentre l’altra è un vero e proprio vulcano…Formano la strana coppia…”

E chissà se insieme potrebbero funzionare anche in Televisione. Una cosa è però certa: entrambe sono molto amate ed apprezzate dal pubblico a casa, che per anni ha dato loro grandi soddisfazioni.