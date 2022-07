Alessia Marcuzzi, non solo il figlio Tommaso con lei su Rai2: “Forse anche…”

La conduttrice sul suo nuovo programma: “Vorrei ospitare altri componenti della mia famiglia”

La famosa conduttrice Alessia Marcuzzi si è raccontata in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, e ovviamente non poteva non parlare del suo nuovo programma Boomerissima che andrà in onda su Rai Due a partire dal 22 novembre 2022. L’ex presentatrice de L’Isola dei Famosi e del Grande Fratello riguardo alla sua trasmissione che ha inventato e scritto insieme a due autori, dopo aver svelato che vorrà ospitare anche il suo primogenito Tommaso ha aggiunto: “E magari anche altri componenti della mia famiglia. Ci sto provando, vedremo”.



Alessia Marcuzzi al timone di Boomerissima: idea nata da una chiacchierata con il figlio

C’è sicuramente tanta attesa da parte del pubblico di rivedere Alessia Marcuzzi sul piccolo schermo, dopo la scelta dell’amata conduttrice di lasciare Mediaset in cui per 25 anni è stata uno dei volti di punta. La conduttrice in procinto di tornare in tv dopo oltre un anno di pausa, ha rotto il silenzio ai microfoni della rivista Di Più Tv. Per iniziare la nota 49enne ha fatto sapere come ha trascorso questo anno: “Sono stata bene. Oltre a fare la conduttrice io sono una imprenditrice, ho delle società che producono creme e borse e mi sono occupata di quelle”. Dopo aver detto anche di essersi dedicata alla sua famiglia, si è espressa sul fatto di aver dichiarato che se torna in televisione è anche grazie a suo figlio Tommaso. In particolare la presentatrice ha svelato che il programma Boomerissima che condurrà su Rai Due è nato a seguito di una sua conversazione con il suo primogenito: “E’ un idea che mi è venuta proprio grazie a lui. Chiacchierando con lui, con quei classici confronti che si fanno a casa tra genitori e figli”. La 49enne ha spiegato qual è il concetto da cui parte la sua trasmissione: “Mettere a confronto mondi e generazioni diversi, dagli anni Settanta a oggi”.

L’ex presentatrice del GF sul suo ritorno in tv: “Una sensazione piuttosto particolare”

La conduttrice ha continuato a fornire dei dettagli sulla sua nuova trasmissione: “Sarà un varietà che racconta musica, film, sport, oggetti, mode, fatti di cronaca. Ci saranno ospiti, ricordi, travestimenti, sfida tra generazioni. Si tratterà di un punto di incontro perchè tante cose che fanno i ragazzi di oggi anche se loro non lo sanno sono le stesse che facevamo noi da giovani”. Oltre ad anticipare che ci sarano tre parti, una in studio, una all’esterno, e una fatta a casa sua ricostruita tramite la scenografia, ha confessato che effetto le ha fatto tornare in Rai dopo ventotto anni: “E’ una sensazione piuttosto particolare. E’ strano tornare in televisione dopo essere stata lontana tutto questo tempo”. Poi la 49enne che di recente ha fatto un chiarimento, ha smentito le voci di un suo probabile ritorno a Mediaset: “Niente di vero. Però i rapporti sono rimasti ottimi, quando sono andata via non c’è stato alcun litigio e di questo sono felice”.