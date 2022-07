Roberta Capua senza parole a Estate in diretta: “Mi vengono i brividi”

La tragica notizia della bimba Diana morta a 18 mesi a Estate in diretta

Dopo due giorni di pausa, dovuti alla caduta del governo, il programma del pomeriggio di Rai1 è tornato regolarmente in onda. Come sempre tanta cronaca, uno spazio dedicato allo spettacolo e un’intervista finale. Per quanto riguarda la cronaca la prima notizia che i due conduttori hanno dato riguarda la bambina morta di stenti perché abbandonata per giorni dalla madre partita per raggiungere il suo compagno. “E’ una storia incredibile” ha commentato sconvolta Roberta Capua insieme a Gianluca Semprini. Quest’ultimo ha ammesso che la storia colpisce e sconvolge molto tutti e poi ha letto le parole del giudice che ha definito la donna “pericolosa e capace di tutto”. Roberta ha poi aggiunto:

“Morire di stenti ad un anno e mezzo abbandonata dalla mamma in un lettino da campeggio è una notizia che ci fa davvero venire i brividi”.

Roberta Capua esausta dal grande caldo: “Speriamo che il Maggiore possa rassicurarci tutti”

Sempre nella prima parte della nuova puntata di Estate in diretta i due conduttori di Rai1 hanno dato ampio spazio alla situazione climatica italiana. In particolare si è discusso del grande caldo che in questi giorni sta stremando il Paese da Nord a Sud. Moltissimi gli incendi, anche con drammatiche conseguenze, che si stanno registrando inoltre in diverse città. E dopo aver annunciato come ospite il maggiore Turchetti la conduttrice ha detto:

“Speriamo che possa rassicurarci”.

Non è mancato poi un collegamento con l’inviata del programma presente a Trieste, una delle città più colpite dal caldo, che ha raccontato le difficoltà dei cittadini.

Quali sono stati tutti gli altri argomenti trattati a Estate in diretta: dal gossip alle interviste

Dopo il grande caos avvenuto su Rai1 tanti altri sono stati i temi affrontati nel corso di oggi. Dall’infermiere killer di Catania al ragazzo che sta facendo il Cammino di Santiago, inizialmente dato per scomparso ma adesso rintracciato con le telecamere. E poi, spazio alla pagina di spettacolo. Il tema di oggi riguardava le coppie vip che si lasciano, con tanto di comunicato, per poi apparire a breve con nuovi compagni. Infine Roberta Capua ha intervistato Ricky Tognazzi e fatto un mini collegamento con Alessandro Preziosi.