Roberta Capua esce allo scoperto: “Lavorerei in tv anche d’inverno, ma…”

La conduttrice di Estate in diretta svela i piani per il futuro

E’ ormai divenuta una tradizione per Roberta Capua, che per il secondo anno consecutivo è approdata al timone del format pomeridiano di Rai1 Estate in diretta. La conduttrice partenopea ha ripreso dunque la scena sul primo canale nella fascia ereditata da Alberto Matano, attualmente in ferie con la sua Vita in diretta. E non è escluso che la Capua possa tornare a figurare anche nei mesi invernali sul piccolo schermo. La tentazione c’è e nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Visto Roberta non ne ha fatto mistero:

Mi piacerebbe lavorare anche nella stagione invernale, ma dovrebbe essere un impegno che mi consenta di prendermi cura anche della mia famiglia. Non è un segreto che per me la famiglia viene al primo posto quindi prenderei un proposta che mi consenta di non allontanarmi troppo da casa

ha ammesso la compagna di lavoro di Gianluca Semprini.

Roberta Capua ricorda l’avventura a Sanremo

Eppure nei mesi scorsi la conduttrice originaria di Napoli ha avuto l’occasione giusta per figurare sul piccolo schermo fuori dalla fascia estiva, che sembra ormai quella prediletta. Intervistata dal settimanale Visto Roberta Capua è tornata a parlare anche dell’esperienza al Festival di Sanremo, dove insieme ai compagni di viaggio d’eccezione Ciro Priello e Paola Di Benedetto ha condotto il Prima Festival. Avventura che ha rischiato però di saltare, come ricordato dalla conduttrice: “Proprio in quei giorni ho avuto il Covid e sono stata sette giorni in isolamento in hotel, per fortuna ero vaccinata e non ho avuto sintomi” – ha ricordato la Capua tra le pagine del giornale – .

Il retroscena su Estate in diretta della presentatrice: “Ho accettato parlandone con mio marito”

Come ci ha tenuto ad evidenziare nell’intervista concessa a Visto, la conduttrice nella sua scala della vita pone la famiglia davanti ad ogni cosa. E la decisione di accettare di tornare alla guida di Estate in diretta, dove nei giorni scorsi la Capua ha lanciato una drammatica notizia, è stata maturata condividendo il pensiero del marito: “Non avrei mai potuto accettare questo impegno senza prima parlare con mio marito“ – ha spiegato la conduttrice – .