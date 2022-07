Roberta Capua provata ad Estate in diretta: “Una notizia ci ha colpito molto”

Estate in diretta, la conduttrice senza parole per il tragico schianto all’Argentario: “Molto colpiti”

Si è aperta con un tragico fatto di cronaca la puntata di oggi, lunedì 25 luglio, di Estate in diretta. Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno commentato il tragico schianto avvenuto nell’Argentario nelle scorse ore tra un motoscafo battente bandiera danese ed una barca a vela e che è costato la vita all’imprenditore Andrea Giorgio Coen. La conduttrice in apertura ha ammesso:

“Ci ha colpito molto la notizia dello schianto avvenuto tra l’Argentario e all’Isola del Ciglio.”

E poi ha aggiunto che per il momento il bilancio delle vittime è di un morto e di una donna dispersa, Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta di 60 anni le cui speranze di trovarla ancora in vita non sono del tutto perse.

Roberta Capua provata per la morte della piccola Diana: “Le risposte della mamma sono glaciali”

Nei giorni scorsi ha sconvolto tutti la notizia della morte della piccola Diana, bimba di appena 16 mesi che è stata lasciata da sola a casa per più di 6 giorni dalla madre Alessia Pifferi che l’ha abbandonata al suo destino lasciandola morire di fame e stenti. Gli ultimi aggiornamenti sono davvero inquietanti, la donna ha confessato di essere pienamente cosciente della concreta possibilità della morte della figlia ma ha lo stesso preferito andare dal suo compagno piuttosto che restare con la piccola o portarla con se. Nel commentare questa drammatica storia, la conduttrice di Estate in diretta e Gianluca Semprini sono apparsi sconvolti e senza parole per le risposte glaciali della donna.

Estate in diretta, i due conduttori sconvolti per i tragici fatti di cronaca degli ultimi giorni

Dunque le notizie terribili degli ultimi giorni hanno lasciato senza parole Roberta Capua e Gianluca Semprini. I due conduttori hanno poi cercato di alleggerire il clima cambiando argomento e parlando delle coppie comiche del nostro cinema e della nostra televisione. Dai mostri sacri come Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello o Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e Cochi e Renato fino ai comici dei giorni nostri come Salvatore Ficarra e Valentino Picone o Pio e Amedeo che presto torneranno con il loro spettacolo su Canale5.