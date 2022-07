Roberta Morise accende il gossip: continua la sua relazione con Giulio Fratini?

La conduttrice di Camper smentisce la fine della sua storia d’amore con Giulio Fratini? “Notizie non vere”

Roberta Morise ed il suo fidanzato Giulio Fratini stanno ancora insieme? La domanda è lecita visto gli ultimi post che la conduttrice Rai ha pubblicato. Andando con ordine nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che la storia d’amore tra la conduttrice ed il giovane imprenditore fosse arrivata al capolinea ed il motivo principale fu individuato in presunto tradimento del giovane, addirittura era trapelato il nome anche della persona con cui l’avesse tradita ovvero Aida Yespica. Successivamente anche la stessa showgirl ha confessato di essere ritornata single dopo un tradimento. Tuttavia in queste ore la Morise sui social ha postato una dichiarazione che ha accesso il gossip. Postando un articolo che individuava la somiglianza tra lei e la madre ha aggiunto gettando il dubbio: ”

La prima notizia vera degli ultimi mesi.”

Roberta Morise accende il gossip sulla sua storia d’amore: post ambiguo sui social

La frase su menzionata della conduttrice di Camper ha lasciato dubbi e perplessità. A cosa si riferisce il post? Alle notizie circolate in queste settimane sulla fine della sua relazione con Giulio Fratini o ad altre notizie riguardanti magari la sua trasmissione e bollate come false? Non è dato saperlo con certezza ma fatto sta che il post resta ambiguo e di non facile interpretazione. Tuttavia la showgirl calabrese di recente ha rilasciato una lunga intervista dove ha rivelato la sua verità sulla sua vita privata.

Camper supera il 14% di share, la conduttrice commenta gli ascolti: “Mi sono emozionata”

Nel frattempo Roberta Morise insieme a Tinto è alla guida del nuovo programma estivo del mezzogiorno di Rai1. La trasmissione non è partita con degli ottimi ascolti ma puntata dopo puntata sta crescendo. Ieri, infatti, la puntata è stata vista da ben 1.247.000 telespettatori ottenendo il 14.4% di share. Questo straordinario risultato la conduttrice calabrese lo ha voluto condividere sui social ringraziando tutti. “Mi sono emozionata” ha commentato la Morise che orami è uno dei volti di punta di Rai1. Infatti dopo tanta gavetta è approdata prima alla conduzione de I Fatti Vostri ed ora di Camper, dove ha fatto un annuncio in diretta, partecipando nel frattempo come concorrente a Tale e Quale Show e come naufraga all’Isola dei Famosi.