Camper Rai1, incredibile ma vero: Roberta Morise e l’annuncio in diretta

Roberta Morise e la grande notizia data al pubblico: “Dobbiamo fare i complimenti alla nostra aiutoregista”

Nuovo inizio di settimana per i due conduttori di Camper che ogni giorno in estate, dal lunedì al venerdì, tengono compagnia al pubblico di Rai1 nella fascia oraria prima di pranzo. Come sempre i due hanno aperto a suon di musica, balli e sorrisi, oltre che con l’immancabile barman in grado di utilizzare i bicchieri da cocktail come un abile giocoliere. Prima di dare il via agli argomenti della puntata però Roberta ha detto:

“Dobbiamo fare i complimenti alla nostra aiutoregista che ieri ha vinto la medaglia d’oro dei campionati italiani di artisti pole”.

Dopo aver fatto i complimenti alla collega la Morise ha rivelato che lei è distante dallo sport ma che questa disciplina l’affascina molto e si avvicinerebbe volentieri.

La conduttrice di Camper interroga il collega: “Dove sono i nostri amici vacanzieri?”

Dopo l’annuncio sull’aiutoregista dunque Roberta Morise ha dato il via vero e proprio alla puntata. Posizionandosi davanti alla lavagna con la cartina geografica dell’Italia la Morise ha messo alla prova Tinto:

“Interrogazione del giorno: dove sono i nostri amici vacanzieri?”.

Cosi Tinto ha risposto e spiegato che oggi il pubblico avrebbe visto viaggi in tutta Italia. Dal Nord, con il Trentino, al Centro con l’Umbria, fino alla Campania, alla Sicilia e alla Sardegna. Avrà superato l’interrogazione il conduttore? Così e così. Infatti la Morise gli ha detto: “Un po’ vago ma non ti voglio rimproverare dall’inizio”.

“Mi lasci sempre sola nel weekend”, Roberta Morise bacchetta Tinto in diretta

Mostrando una serenità da ammirare la conduttrice, tradita dal fidanzato, ha chiesto a Tinto come ha passato il weekend. Il conduttore di Camper ha spiegato di essersi esclusivamente riposato dopo una settimana di lavoro.

“Mi lasci sempre sola nel weekend, questa cosa non va bene. Io ti voglio sempre con me”

ha detto Roberta. Assecondando il gioco della collega Tinto ha detto che si farà piccolo picciolo in modo da riuscire a stare nel taschino. Poi spazio ai viaggi del programma con la presentazione del conduttore: “Facciamo una sorta di teletrasporto, vi trasportiamo nelle vacanze”.