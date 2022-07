Roberta Morise e il rapporto con Tinto: come stanno davvero le cose tra loro

Scritto da Isabella Adduci , il Luglio 11, 2022 , in Personaggi Tv

Camper, la conduttrice sul collega: “Penso che al pubblico arrivi il nostro bel rapporto”

Roberta Morise e Tinto stanno conducendo con un buon successo Camper, il programma del daytime estivo di Rai1 che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:30. E’ una trasmissione divertente, spensierata che regala sorrisi e leggerezza a chi è costretto a stare a casa in questa calda estate italiana. La conduttrice calabrese, intervistata dal RadiocorriereTv, ha parlato del suo rapporto con il collega:

“Io e Tinto abbiamo un temperamento molto simile. Entrambi siamo persone molto positive e credo che al pubblico arrivi questo nostro bel rapporto. Quando incontri delle belle persone come lui è una grande fortuna. Avere accanto un compagno di avventura così è un vero e proprio regalo”.

I due si sono incontrati la prima volta tre anni fa in una puntata di Frigo in cui Tinto le fece un’intervista molto bella.

Roberta Morise e la filosofia del camper: “Chi la sposa mette al primo posto la voglia di libertà assoluta”

La conduttrice di Camper confessa di non aver mai fatto una vacanza in camper perché non è capitata l’occasione giusta ma la farebbe volentieri perché, grazie ai dieci anni di scout, ha un grande spirito di adattamento. Dice al RadiocorriereTv:

“Chi sposa la filosofia del camper mette al primo posto la voglia di libertà assoluta, dello stare bene, del divertirsi e del viaggiare senza vincoli”.

Per la showgirl il compagno di viaggio ideale è chi vive la vacanza con il buonumore, non le piacciono le persone troppo attente all’organizzazione.

La conduttrice di Camper al settimo cielo: “Amo follemente il mio lavoro”

Per Roberta Morise il suo viaggio professionale è il più bello del mondo: “Amo follemente il mio lavoro e sono felice di aver vissuto pochi momenti grigi e, quando ci sono stati, ho sempre mantenuto viva la speranza di tornare”. Sul lavoro dice di essere precisa e pignola, ci tiene a fare bella figura agli occhi del pubblico che la segue ma anche di chi lavora per lei e con lei. L’appuntamento con Roberta Morise e Tinto (in imbarazzo l’altro giorno a causa di un ospite) è dal lunedì al venerdì con Camper!