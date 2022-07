Roberta Morise e Tinto, imbarazzo alle stelle! Colpa di un ospite di Camper

Gaffe di un ospite a Camper: ecco cosa è accaduto. Conduttori in imbarazzo

Il bello della diretta. Oppure il brutto, questa mattina a Camper su Rai1 è andato in onda un siparietto che ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Protagonista del momento un ospite della trasmissione, con i due padroni di casa Tinto e Roberta Morise che hanno tentato di rimediare alla gaffe dell’intervistato, ma trattenendo a fatica le risate. Cosa è accaduto? Come riportato da Gossip e TV è intervenuto in collegamento da Rimini Pucci Cappelli, personaggio conosciuto da quelle parti per le sue tantissime conquiste femminili. L’uomo è stato intercettato in zona spiaggia dall’inviata del format di Rai Maria Elena Fabi che, con un po’ di sana leggerezza, ha provato a rubare qualche dichiarazione all’ospite. Ad un certo punto il signor Pucci ha iniziato a fare l’elenco di tutti i cuori rubati, momento della puntata certamente poco elegante e che ha ovviamente messo in imbarazzo i conduttori di Camper.

Roberta Morise prova a trattenere le risate: “Questa cosa non mi piace”

La rivelazione sulle varie conquiste femminili di Pucci Cappelli non ha ovviamente attirato la simpatia di Tinto e Roberta Morise, con la conduttrice calabrese che ha tentato in qualche modo di smorzare la situazione: “Buongiorno! Devo dirlo proprio quante donne ho conquistato? Sono 5246″ – ha esordito l’ospite della puntata odierna di Camper direttamente da Rimini – . “Ooohh, già che lo dice non mi piace questa cosa” – ha esclamato Roberta Morise prendendo le distanze ma faticando a trattenere le risate per la rivelazione appena ascoltata in diretta a Camper – .

Camper, l’ospite spiega i motivi dei tanti successi

Ma cosa può aver garantito così tante conquiste all’ospite di Camper Pucci Cappelli? L’uomo ha poi proseguito le rivelazioni ai microfoni di Maria Elena Fabi, spiegando come sia riuscito a rubare tutti quei cuori: “Il segreto? Gentilezza. L’invito a cena e quando ti vengo a prendere ti porto un mazzo di rose” – ha spiegato il playboy – . Un siparietto non fortunatissimo, ma in diretta è bella anche perché regala sorprese così, anche se stavolta tutti ne avrebbero fatto volentieri a meno. Tinto, che ha fatto una confessione spiazzante di recente, e Roberta Morise, hanno dimostrato di saper guidare molto bene un format sbarcato quasi a sorpresa sul piccolo schermo ma che comunque riesce ad intrattenere il pubblico nella fascia oraria che durante l’anno è occupata da Antonella Clerici.