Sconvolti Roberta Morise e Tinto: “Una sciagura”, interrotta la diretta

Camper, il dolore dei conduttori per la tragedia della Marmolada: “Rimasti profondamente colpiti”

Non è stata una puntata come le altre quella di Camper che Tinto e Roberta Morise hanno condotto oggi, lunedì 4 luglio 2022, iniziata peraltro in anticipo in previsione dell’interruzione, prevista per mezzogiorno, a causa di una diretta speciale del TG1.

Prima di iniziare, è doveroso rivolgere il nostro pensiero alla tragedia di ieri che ha scosso tutti

sono state le parole di Roberta, seguita dal collega che ha aggiunto: “Questa sciagura ci colpisce profondamente ma ci fa anche riflettere…”. Tinto ha quindi spiegato che ciò che è successo ieri sulle Dolomiti è un tragico risvolto della voglia di esplorare, di stare all’aria aperta e di scoprire posti nuovi. “Ci vuole prudenza” ha poi concluso il conduttore.

Roberta Morise provata: “Triste che un ghiacciaio si sciolga per i cambiamenti climatici”

“Mi viene da dire anche che è molto triste vedere un ghiacciaio millenario dissolversi in questo modo a causa dei cambiamenti climatici” ha detto successivamente Roberta Morise, mentre Tinto, riprendendo la parola, ci ha tenuto a precisare che la trasmissione oggi è voluta essere in qualche modo vicina alle famiglie delle vittime del disastro, sottolineando che in qualunque momento sarebbero stati pronti ad interrompere la diretta per cedere la linea al TG1, in caso di aggiornamenti.

Camper iniziato alle 11.30 e interrotto per tre quarti d’ora per un’edizione speciale del TG1

Come anticipato nel primo paragrafo, il programma di Tinto e Roberta Morise oggi è iniziato eccezionalmente alle 11.30, quindi Unomattina è terminato con largo anticipo (anche Massimiliano Ossini e Maria Soave ovviamente hanno parlato della tragedia), ma alle 12.00 la linea è passata ad un’edizione straordinaria del TG1 condotta da Roberto Chinzari, per gli ultimi aggiornamenti dal posto. Solo tre quarti d’ora dopo la linea è tornata a Camper, riaperto da Federica De Denaro che ha precisato: “Proviamo a farvi compagnia con delicatezza ma siamo pronti a ridare la linea al telegiornale in qualunque momento”. Tuttavia fino alle 13.30 non ci sono più state interruzioni.