Morto Roberto Nobile, attore Distretto di polizia e Il commissario Montalbano

Si è spento Roberto Nobile: causa della morte dell’interprete di Nicolò Zito in Montalbano

È morto Roberto Nobile attore celebre per aver recitato in tante fiction e film di successo dalla lunga carriera sia al cinema che in teatro. A darne notizia della scomparsa in queste ore sono tanti siti come per esempio l’Ansa che riporta come causa della morte un probabile malore improvviso che non gli ha lasciato scampo a soli 74 anni, a novembre ne avrebbe compiuti 75. Impegnato a teatro con Le Metamorfosi di Ovidio, Nobile era noto per aver interpretato per molte stagioni il giornalista Nicolò Zito ne Il commissario Montalbano, amico e collaboratore del protagonista che, com’è noto, ha il volto di Luca Zingaretti, sempre pronto a dargli una mano per le indagini.

Roberto Nobile è morto: carriera dell’attore celebre per Distretto di polizia e Il commissario Montalbano

Nato a Verona da genitori siciliani, più precisamente di Ragusa, ha lavorato per molti registi di rilievo come Gianni Amelio, Giuseppe Tornatore, Michele Placido, Nanni Moretti ed Ermanno Olmi. In televisione era noto principalmente per aver recitato ne Il commissario Montalbano e precedentemente nella fiction di Canale5 Distretto di Polizia. Per ben otto stagioni ha dato il volto al poliziotto Antonio Parmesan ma aveva recitato anche in altre produzioni di successo come La Piovra, Don Matteo e Nero Wolf. L’attore, impegnato in una tournée teatrale si è spento improvvisamente a Roma nelle scorse ore.

Il commissario Montalbano, lutto nel cast per la morte dell’attore: l’addio dei colleghi

La morte di Roberto Nobile ha suscitato un’ondata di dolore e sgomento, sui social infatti sono in tanti a ricordare con messaggi toccanti l’attore che forse non ha ottenuto la popolarità dovuta. Al momento in cui stiamo scrivendo gli attori e tutta la squadra di Montalbano non si è ancora espressa mentre nella pagina ufficiale di un’altra fiction di successo che per anni ha appassionato il pubblico, Distretto di polizia, si legge: “Addio Antonio Parmesan ♡ ti ricorderemo per sempre con affetto, indimenticabile in Distretto di Polizia! È scomparso oggi Roberto Nobile, per un malore improvviso. Nato a Verona ma ragusano d’origine (e romano di adozione), l’attore aveva 74 anni.”