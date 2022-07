Rottura Ilary Blasi-Francesco Totti. Alvin rompe il silenzio: “Epoca complessa”

L’inviato de L’Isola mette a tacere l’ultimo gossip: “Non mi nutro di speculazioni”

Da diversi giorni ormai si parla della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più amate della tv. Di recente è stato tirato in ballo Alvin, l’inviato del reality show basato sulla sopravvivenza poichè il portale Dagopia ha posto una domanda su di lui, cioè per quale motivo è stato attenzionato dalla stampa meneghina. A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l’amico della nota conduttrice, dato che si è fatto sentire sui social scrivendo: “Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro”.



Alvin c’entra nella separazione della nota coppia? Arriva la sua replica risentita

L’annuncio della separazione di Ilary Blasi e il marito ha scosso senza ombra di dubbio il mondo del gossip, visto che è uno degli argomenti di cui si parla parecchio. Alvin, l’inviato de L’Isola dei Famosi, dopo che è emerso che lui sarebbe stato attenzionato dalla stampa in quanto amico fidato e collega della conduttrice, ha risposto a testa alta sulla vicenda: “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa”. Il famoso conduttore rafiofonico dopo aver prcisato di non nutrirsi di speculazioni facili, ha concluso scrivendo: “Il rispetto, invece mobilita l’uomo”.

Intanto l’inviato del seguitissimo reality show basato sulla sopravvivenza, in un’intervista aveva parlato del suo rapporto con la conduttrice, non nascondendo di essere rimasto sorpreso dall’attenzione mediatica che si era creata: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare. Nella vita ci sfottiamo così”. Sui dissapori avuti con la stessa durante i collegamenti dall’Honduras, inoltre aveva precisato: “Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perchè c’è molta confidenza tra noi”.

“Francesco Totti non si dà pace”: l’ultima indiscrezione sulla fine del suo matrimonio

Intanto secondo il settimanale Nuovo, Francesco Totti sarebbe su tutte le furie dopo la fine del suo matrimonio con la madre dei suoi tre figli: “Non si dà pace, la rabbia è tanta“. Sempre nelle pagine della nota rivista, si legge che l’ex calciatore a quanto pare avrebbe fatto il possibile per ricucire i rapporti con la popolare conduttrice: “Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto”. Alex Nuccetelli, l’amico del Pupone ha fornito invece un dettaglio sulla vicenda, dato che riferendosi alla presentatrice de L’Isola dei Famosi ha detto: “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa lei. Sono convinto che in lui il desiderio di averla sempre al suo fianco non si sia mai spento”.