Francesco Totti furioso dopo la separazione da Ilary Blasi? Nuovo retroscena

L’ex calciatore non ha preso bene la separazione da Ilary Blasi? L’ultima indiscrezione

Sull’ultimo numero del magazine Nuovo è stato dedicato un intero articolo sulla separazione tra Francesco Totti e la popolare conduttrice de L’Isola dei Famosi. In questo articolo è stato riportato che in base a diverse indiscrezioni sembra che l’ex calciatore e capitano della As Roma si sia molto arrabbiato per come sono andate a finire le cose con la sua ormai ex moglie: “Non si dà pace, Francesco Totti…La rabbia è tanta…” Sempre in base ai rumor raccolti dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti lo sportivo avrebbe fatto di tutto pur di ricucire i rapporti con la ex, ma i suoi sforzi sarebbero caduti nel vuoto: “Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto…”

Francesco Totti, il suo amico non lo nasconde: “Penso che la parola fine sia stata messa dalla conduttrice”

Il settimanale Nuovo ha poi raggiunto l’amico del popolare ex calciatore, Alex Nuccetelli, per capire qualcosa di più su tutta questa intricata faccenda. E l’uomo non ha nascosto di credere che sia stata proprio Ilary Blasi ad aver staccato la spina: “La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa Ilary…” L’uomo ha poi rivelato di essere più che convinto che il suo amico, il quale è sempre al centro del gossip, non abbia mai perso il desiderio di avere la conduttrice al suo fianco per tutta la vita: “Sono convinto che in lui il desiderio di avere Ilary al suo fianco non si sia mai spento…” Tuttavia Nuccetelli ha anche tenuto a precisare che ormai pare che la situazione tra i due fosse davvero complicata, soprattutto per il presunto atteggiamento di lei: “Lei spesso e volentieri gli rispondeva male…Era sempre arrabbiata e nervosa…”

Noemi Bocchi ha conquistato il cuore dell’ex calciatore: la confessione dell’amico di lui

C’è inoltre da segnalare che stanno circolando diversi gossip inerenti al fatto che Francesco Totti pare abbia già un’altra donna: Noemi Bocchi. E sono stati tanti ad aver detto sui social che il loro potrebbe essere giusto un flirt. A tal proposito l’amico dell’ex calciatore, Alex Nuccetelli, ha rivelato al magazine Nuovo che il loro pare sia amore vero, e non una storiella di poco conto: “Alex si dice convinto che la storia con Noemi sia seria e non semplicemente un flirt…” Insomma pare che i due stiano facendo le cose seriamente.