Samuel Peron, il lutto e la gravidanza: “Milly Carlucci sempre vicina”

Milly Carlucci e la rivelazione del ballerino dello show di Rai1: “La sua telefonata non manca mai”

È stato un periodo pieno di novità tragiche e, successivamente, entusiasmanti quest’ultimo per il ballerino dello show di Rai1. Nel dettaglio Samuel Peron ha affrontato la positività al Covid, il grave lutto della scomparsa della madre ed adesso sta assaporando le gioie della futura paternità, la compagna Tania Bambaci aspetta una creatura. Ed in tutti questi momenti il ballerino ha sempre potuto contare sulla conduttrice di Rai1, definita come una mamma televisiva che non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno ed il suo incoraggiamento. In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, infatti, ha confessato:

“Ci sentiamo spesso al telefono. Lei mi è sempre molto vicina nelle vicende professionali e personali. La sua telefonata non manca mai, come non mancano i suoi consigli.”

Ballando con le stelle, Samuel Peron fa chiarezza: “Non c’è stato nessun addio”

In questi giorni è trapelato un rumors secondo il quale il ballerino non sarebbe presente nello show di Rai1 nella prossima edizione, si parlato di addio, addirittura di possibili malumori e incomprensioni tra lui e la conduttrice, ma come stanno realmente le cose? Il professionista, sempre durante l’intervista al settimanale, è intervenuto per dire la sua e fare chiarezza una volta per tutte. Nel dettaglio Peron ha spiegato:

“Nessun addio. Sono soltanto in attesa di scoprire se ci sarà un personaggio giusto con cui fare coppia nella prossima edizione. Lo scoprirò ad agosto.”

E poi ha aggiunto che se non si troverà un vip adatto non ne farà una tragedia mentre invece se avrà un partner giusto sarà felicissimo perché a Milly Carlucci deve tutto e lavorare con lei è un vero piacere.

Il ballerino si racconta a ruota libera: dal dolore per la morte della madre agli impegni in tv

Infine, Samuel Peron ha concluso l’intervista rivelando che diventare padre è un regalo che la vita gli ha fatto dopo il grandissimo dolore della morte della madre. Ha glissato sul matrimonio con Tania Bambaci mentre sui suoi prossimi progetti lavorativi oltre Ballando ha svelato: “Io non mi pronuncio. Di certo sarò a Buongiorno Benessere e spero anche ad Oggi è un altro giorno, accanto a Serena Bortone che mi ha dato davvero tanto.”