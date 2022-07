Sei Sorelle, Alex Gadea anticipa: “Cristobal sarà per mesi in conflitto”

Anticipazioni soap spagnola di Rai1, “Cristobal è in conflitto per un amore proibito”: parla l’attore

Tra i personaggi positivi e ricco di sani valori e principi della soap spagnola trasmessa da Rai1 c’è sicuramente Cristobal Loygorri che ha il volto dell’attore Alex Gadea. E proprio quest’ultimo intervistato da TvSoap ha fornito delle anticipazioni sulle prossime puntate di Sei Sorelle e su ciò che succederà al suo personaggio che vive un amore contrastato con una delle sorelle Silva, Blanca che è promessa sposa al fratello Rodolfo. L’attore ha anticipato:

“Avete già visto che è innamorato di una donna ‘socialmente proibita’. E questo è il grande conflitto che accompagnerà Cristobal nei primi mesi della soap.”

Sei Sorelle, Alex Gadea svela: “Racconta la storia di donne che si ribellando al loro destino”

La soap è originaria della Spagna ed in patria ha ottenuto un discreto successo mentre in Italia le puntate vengono trasmesse da Rai1 e non stanno brillando negli ascolti. L’attore spagnolo che veste i panni di Cristobal Loygorri, nell’intervista rilasciata al sito suddetto ha rivelato quale secondo lui è il punto di forza della soap:

“Parla di queste sorelle che, abituate ad un ambiente privilegiato, si ritrovano a doversi ribellare al proprio destino nel momento in cui muore improvvisamente il loro padre.”

Mentre per quanto riguarda i suoi ricordi del set ha ammesso che sono stati due anni di riprese davvero intense e che era circondato da professionisti di alto livello. Insomma ha dei bei ricordi indimenticabili di quella esperienza.

Anticipazioni Sei Sorelle: spoiler sulle puntate della prossima settimana

Nel frattempo dalle anticipazioni sulle puntate della prossima settimana della soap spagnola si apprende che Elisa vedrà Salvador baciare Chelito e le si spezzerà il cuore. La giovane inoltre, impaziente per il suo debutto in società chiederà aiuto inaspettatamente allo zio Riccardo. Blanca, pur di far ritornare la pace tra Rodolfo e Cristobal chiederà aiuto a Victoria e successivamente riceverà una notizia sconvolgente. Celia sarà costretta a rivalutare il suo futuro a causa di una visita inaspettata. Francisca continuerà a fare i salti mortali per conciliare il suo lavoro con il suo sogno di diventare una cantante lirica. Adela sarà sempre in agitazione per il comportamento di Mauro ed infine Diana verrà invitata a cena da Salvador, l’uomo infatti dopo aver dissuaso Elisa dal provarci con lui corteggerà la sorella maggiore.