Sei Sorelle spoiler: Cristobal affronta Rodolfo, Blanca ad un passo dalla verità

Anticipazioni soap spagnola di Rai1, trama prossime puntate: Cristobal si scontra duramente con il fratello

Dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Sei Sorelle si apprende che continuerà ad essere al centro delle trame il tradimento di Rodolfo ai danni di Blanca con dei risvolti inaspettati e duri. Nel dettaglio, Cristobal affronterà duramente il fratello perché continua la sua relazione con Victoria. Il medico lo accuserà di essere un disonore per la sua famiglia e soprattutto disonesto nei confronti di Blanca. I due avranno un acceso e duro scontro ma Rodolfo no cambierà idea e sarà intenzionato a continuare a mentire alla sua futura moglie, oltre a continuare la relazione con l’amante.

Sei Sorelle spoiler nuove puntate: Blanca scoprirà la verità su Rodolfo?

Il rapporto tra la Silva ed il Loygorri continuerà ad essere turbolento. E dalle anticipazioni sulle prossime puntate della soap spagnola trasmessa da Ria1 si apprende che la situazione si farà ancora più incandescente quando per una coincidenza finiranno per incontrarsi Blanca e Victoria, Rodolfo andrà nel panico e temerà che la sua futura moglie posso scoprire tutta la verità. Gli spoiler, inoltre, svelano che le sorelle Silva continueranno ad avere problemi economici e Cristobal cercherà di fare tutto il possibile per aiutarle, ma non mancheranno gli ostacoli. A mettere i bastoni tra le ruote, poi, ci sarà anche Rodolfo e la sua fidanzata inizierà a nutrire dei dubbi sui reali motivi del perché l’uomo odi tanto il fratello. Insomma cosa succederà tra Blanca e Cristobal?

Spoiler sulla trama della soap di Rai1: Francisca scopre che Celia è stata picchiata

Per quanto riguarda le altre donne della famiglia Silva, Elisa è pronta per fare il suo debutto in società, e questo potrebbe causare non pochi problemi alle altre. Mentre Francisca dopo essersi accorta di alcuni lividi sul corpo della sorella, le chiederà immediatamente spiegazioni e la giovane sarà costretta ad ammettere che Joaquin l’ha picchiata dopo che lei l’ha rifiutato. La donna andrà su tutte le furie e cercherà di convincere la sorella a denunciare l’uomo. Ma i guai per Celia non sono finiti perché quest’ultimo, a sua volta picchiato da Miguel che era intervenuto in difesa della ragazza, ha intenzione di denunciare il cugino.