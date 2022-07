Selvaggia Lucarelli zittisce una volta per tutte Salmo: “Nessuno sta piangendo”

Salmo nel mirino della popolare giornalista: “Piangere? Ti piacerebbe”

Ieri c’è stato un accesissimo botta e risposta su instagram tra il popolare rapper e Selvaggia Lucarelli. Lo scontro è iniziato con il rapper che su instagram ha storpiato il cognome della giornalista rea di averlo criticato molto duramente l’anno scorso perchè ha dato vita ad un concerto senza rispettare le regole legate alla pandemia da Covid. Ovviamente la giornalista gli ha subito risposto per le rime non andandoci affatto giù leggera. Il giovane artista è quindi intervenuto nuovamente chiedendole di evitare di fare la vittima e buttarla sul sessismo. Finita qua? Ma nemmeno per idea. Difatti la giurata di Ballando con le stelle è tornata in queste ultime ore ad attaccarlo su instagram asserendo di non aver mai pianto per questa faccenda, anzi: “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe….”

Selvaggia Lucarelli non perdona il giovane rapper: “Il mondo è andato avanti”

La giornalista è però un vero e proprio fiume in piena nei confronti del rapper Salmo. Difatti quest’ultima l’ha messo spalle al muro, asserendo che il mondo è andato avanti e che i suoi atteggiamenti sono sempre più fuori luogo:

“Il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Su**relli o le mandi il tuo pis***o (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sp***ana…”

Al momento si segnala che il rapper non ha risposto alla giornalista, la quale è sempre al centro delle polemiche. Continuerà ancora per molto questo botta e risposta al veleno?

Salmo e la giornalista: continua il botta e risposta su instagram

Selvaggia Lucarelli ha poi concluso questo suo post su instagram dando un consiglio spassionato al giovanissimo rapper. Cosa gli ha detto? Ha praticamente consigliato al giovane artista di cercare di imparare a comportarsi meglio in futuro: “Impara…Ciao…” Ovviamente l’opinione del popolo del web si è subito spaccata a metà: chi infatti si è schierato senza pensarci due volte con la giornalista, e chi invece ha preso le parti del rapper. Come andrà a finire questa vicenda?