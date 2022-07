Selvaggia Lucarelli contro il rapper Salmo: botta e risposta al veleno

Salmo lancia una frecciata alla popolare giornalista: il commento al vetriolo su instagram

Si segnala che in queste ultime ore il popolare rapper amato così tanto dai giovani ha pubblicato un post su instagram in cui non ha fatto mistero di aver vissuto un anno particolarmente complicato sotto ogni punto di vista:

“È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro…”

Tra i tanti commenti sottostanti questo post c’è anche chi gli ha chiesto cosa intende dire con ‘concerto abusivo’. E proprio in quel momento il rapper ha colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa nei confronti di Selvaggia Lucarelli, che all’epoca l’ha criticato molto duramente: “Chiedi a Selvaggia S**arelli…” Parole che poco sono piaciute alla giornalista.

Selvaggia Lucarelli ci va giù duro con il famoso rapper: “Ha fatto una brutta battuta”

Questa rispostaccia di Salmo è stata notata anche dalla giornalista, la quale ovviamente ha subito voluto rispondergli per le rime. Difatti la giurata di Ballando con le stelle, che è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, ha pubblicato nelle sue storie sul social fotografico il post incriminato, e nella didascalia ha dapprima scritto di aver semplicemente criticato il fatto che l’anno scorso avesse deciso di fare questo concerto ad Olbia senza autorizzazioni con una pandemia ancora molto pericolosa, e successivamente non ha fatto mistero di aver davvero poco gradito questa sua ultima uscita infelice:

“Non ha mai risposto nel merito ma a distanza di tempo la brutta battuta sessista non ha saputo tenersela…”

Salmo non ci sta e risponde per le rime alla giornalista: “Non piangere”

Il rapper non c’è stato però a subire passivamente gli attacchi di Selvaggia Lucarelli. Difatti il ragazzo, sempre su instagram, ha subito risposto per le rime alla giornalista chiedendo la cortesia di non fare la vittima anche in questa occasione:

“Falla finita con questa roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai…”

Al momento la donna ha preferito non rispondere. Lo farà nelle prossime ore?