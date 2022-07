Serena Bortone addolorata per una grave perdita: “Da te ho imparato tutto”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice e l’addio commosso ad Angelo Guglielmi: “Resterò sempre una tua allieva”

Serena Bortone si è detta addolorata e affranta per la morte dell’ex direttore di Rai3 Angelo Guglielmi scomparso oggi all’età di 93 anni. La conduttrice di Rai1 che per anni è stata volta di Rai3 come autrice e inviata prima e come presentatrice di Agorà poi ha affidato ad un lungo post su Instagram il suo addio commosso all’ex direttore di rete:

“Ho imparato tutto in quegli anni preziosi e creativi.

Resterò sempre una tua allieva. Grazie #AngeloGuglielmi.”

La Bortone ha poi spiegato e raccontato com’è stato il suo ingresso a Rai3 quando giovanissima, a soli 18 anni, faceva l’assistente ai programmi a contratto e di come quella rete più che un canale televisivo fosse una vera e propria comunità con valori tra cui la necessità di raccontare la realtà.

Serena Bortone ricorda addolorata Angelo Guglielmi nel giorno della sua morte: “Ha rivoluzionato la tv”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha continuato così il suo lungo messaggio di dolore per la morte dell’ex direttore di Rai3 Angelo Guglielmi:

“Che sia stato un intellettuale a rivoluzionare la Tv italiana stupisce solo chi reputa la televisione obnubilante e il pubblico ricettore passivo e un po’ sciocco. Nella Raitre di Guglielmi si pensava che qualsiasi contenuto potesse essere veicolato e che non esistessero contenuti « bassi » da sprezzare.”

E poi ha aggiunto come paragonasse il programma Chi l’ha visto ad un romanzo di Balzac e di come amasse il romanzo popolare. Insomma la conduttrice, che di recente ha ricordato un’attrice scomparsa, lo ha tratteggiato come un maestro da cui ha imparato tutto sul modo di fare televisione a 360 gradi.

Morto Angelo Guglielmi: chi era il rivoluzionario direttore di Rai3

L’uomo è morto in queste ultime ore nel sonno. Nato a Novara, nel 1951 si è spento a 93 anni. Dopo la Laurea era era riuscito ad entrare in Rai tramite un concorso. Angelo Guglielmini scomparso oggi tra il 1987 e il 1994 è diventato direttore di Rai3 rivoluzionando completamente il canale e lanciando inoltre diversi programmi in quel periodo diventati ben presto cult: da Chi l’ha visto?, programma che nonostante abbia più di trent’anni continua il suo successo negli ascolti a Blob.