Simona Ventura Paola Perego, boom: scelta un’altra donna per Citofonare Rai2

Nuova edizione di Citofonare Rai2 in onda da settembre: al cast si unisce Valeria Graci

Tempo di vacanze ma non del tutto per i protagonisti del piccolo schermo, alle prese con la preparazione dei programmi che il pubblico vedrà a partire da settembre: tra questi c’è la trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura, le quali intratterranno i telespettatori per il secondo anno consecutivo ogni domenica nella fascia oraria del mezzogiorno, come il titolo del programma lascia intendere, su Rai2. E TvBlog ha lanciato un’indiscrezione sul cast dell’edizione 2022/2023, che vede l’ingresso di Valeria Graci: molto probabilmente, come il sito appena citato ha svelato, la Graci dovrebbe gestire una sorta di rassegna stampa speciale ed essere presente, ovviamente, in tutte le puntate della stagione.

Citofonare Rai2: arriva Valeria Graci, confermata Fiordaliso, escono Elena Ballerini e Clori Brosca

Ingressi e uscite: Paola Perego e Simona Ventura, sempre stando a quanto apprendiamo da Blogo, nella nuova stagione del loro programma avranno in tutte le puntate anche Fiordaliso, la cui partecipazione al GF Vip sembrerebbe essere sfumata. Ricordiamo che la cantante ha già preso parte come ospite diverse volte alla prima edizione della trasmissione: ora si prepara, a quanto pare, a diventare un volto fisso. Ma ci sono anche delle uscite: non saranno più presenti, infatti, Cloris Brosca, la famosa Zingara di Luna Park, programma di Rai1 degli anni ’90, ed Elena Ballerini, che farà invece Tale e Quale Show.

Fissata la data d’inizio della seconda edizione del programma della coppia Ventura-Perego

Cast a parte, dal medesimo articolo del sito citato nei paragrafi precedenti scopriamo che la prima puntata della nuova edizione di Citofonare Rai2 andrà in onda domenica 18 settembre: partirà un po’ in anticipo rispetto alla scorsa edizione, dunque, quest’anno il programma, dato che la prima stagione è iniziata solo ad ottobre, ma in compenso tra aprile e maggio ha avuto alcuni appuntamenti in più rispetto a quelli inizialmente previsti.

Intanto Simona in questo periodo pensa anche alle nozze con Giovanni Terzi, mentre Paola, si è saputo da pochi giorni, non rifarà il Festival di Castrocaro.