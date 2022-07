Addio Festival di Castrocaro, Paola Perego non lo rifarà: salta l’edizione 2022

Non andrà in onda quest’anno il Festival di Castrocaro: è la terza volta nella storia

Brutta notizia per tutti gli amanti della musica: il Festival di Castrocaro quest’anno non si farà. Scopriamo la news da Davide Maggio, che in un articolo pubblicato oggi spiega anche le ragioni che hanno fatto saltare l’edizione di quest’anno della tradizionale kermesse canora che in passato ha lanciato alcuni dei più grandi artisti italiani. Secondo Il Resto del Carlino, che Davide Maggio cita come fonte, non sarebbe andato a buon fine il bando indetto all’ultimo minuto dal comune della provincia di Forlì-Cesena dopo la conclusione dell’accordo con Arcobaleno 3, la società di Lucio Presta che ha organizzato l’evento per tre anni: ricordiamo che nel 2021 la kermesse è stata condotta da Paola Perego (la foto in alto è tratta proprio dalla serata dello scorso anno).

Niente Festival di Castrocaro quest’anno: TvBlog spiega che Arcobaleno 3 ha concluso il contratto

TvBlog oggi ha spiegato bene cos’è successo: Arcobaleno 3 ha vinto una gara d’appalto triennale per la realizzazione del concorso canoro, curando le edizioni del 2019, del 2020 e del 2021. Non ci sarebbe stato, quindi, un rifiuto da parte della società di Lucio Presta di organizzare il festival anche quest’anno: si sarebbe trattato solo della naturale conclusione dell’incarico che prevedeva, appunto, tre edizioni. E’ la terza volta che dal 1957 salta il Festival di Castrocaro: i precedenti risalgono al 1998 e al 2000. Lo scorso anno, con una serata in onda su Rai2, il concorso è stato vinto da Simo Veludo con il brano ‘Mutande’ e ha visto Valeria Graci nel ruolo di co-conduttrice accanto alla Perego.

Castrocaro, la delusione del sindaco: “Non spegneremo le luci sul nostro festival”

Intanto, sia Davide Maggio che TvBlog hanno riportato anche alcune dichiarazioni del sindaco di Castrocaro, Francesco Billi, il quale ha asserito che la situazione ereditata ha premesse impossibili, sottolineando: “Le luci sul festival non le spegneremo… anzi, questa è l’occasione giusta per riflettere e lavorare per un rilancio rinnovato il prossimo anno”, non nascondendo che verranno valutate tutte le soluzioni possibili per riportare in auge la manifestazione che in passato è stata trampolino di lancio di grandi nomi quali Giuni Russo, Gigliola Cinquetti, Iva Zanicchi, Zucchero, Alice, Luca Barbarossa e altri ancora.