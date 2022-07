Soleil Sorge ha deluso molti ex gieffini: cos’è successo e il loro amaro sfogo

Alex Belli si sfoga dopo non essere stato invitato al compleanno dall’influencer: “Ecco la verità”

Giorni fa Soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno. Al party però sono stati tanti a notare che tra gli invitati non c’era il popolare attore, con il quale ha legato molto nei mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip. Perchè non l’ha invitato? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato lui stesso sulla fanpage instagram The Pipol Gossip. In questa occasione l’uomo ha rivelato alla suddetta fanpage come sono andate realmente le cose, facendo capire di non esserci rimasto granchè male per non essere stato invitato:

“Non c’è nessun ‘non invito’, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti diverse. Se le ho fatto gli auguri? Nom è rilevante…”

Soleil Sorge e la confessione del popolare attore: “Sono felice per lei”

Successivamente Alex Belli, sempre in questo suo intervento sulla fanpage instagram The Pipol Gossip, ha anche dichiarato di aver visto sui social foto e video della festa di compleanno dell’influencer e di essere molto felice che tutto sia andato per il verso giusto:

“Ho visto che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita….”

L’attore, la cui compagna ha svelato un loro segreto, ha poi rivelato il motivo per cui è così restio nel parlare dell’ex gieffina: “Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e lei siamo in due emisferi diversi…”

Gianluca Costantino non è stato invitato dall’influencer: “La cosa è contorta”

Tra i non invitati c’era anche il famoso tiktoker, che nel periodo in cui ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip ha legato molto con Soleil Sorge, la quale ha conquistato Edoardo Tavassi. Perchè allora non è stato invitato? A spiegarlo è stato lui stesso alla pagina Pipol Gossip:

“La cosa è contorta, molto strana…La incontro con Matteo Diamante…Lui la ferma chiedendole se potevamo unirci a lei alla cena di compleanno…La sua risposta è stata negativa…”

Ovviamente il ragazzo non ha nascosto di essere rimasto totalmente spiazzato dalla risposta dell’ex gieffina proprio perchè l’ha sempre ritenuta un’amica.