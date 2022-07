Edoardo Tavassi non si trattiene: “Soleil Sorge? Mi si è bloccato tutto”

L’Isola dei Famosi, ex naufrago dice la sua su Soleil Sorge: “Di lei posso dire solo cose positive”

In queste ultime ore Edoardo Tavassi, come riportato dal portale Biccy.it, è tornato a parlare della popolare influencer, che ha avuto modo di conoscere settimane fa quando è sbarcata solo per poche ore in Honduras al fianco di Vera Gemma. Il fratello di Guendalina Tavassi non ha nascosto che nel momento in cui la ragazza ha messo piede sulla spiaggia è rimasto folgorato dalla sua bellezza:

“Che posso dire di lei, solo cose positive. Con noi è stata gentile e solare. Soleil ragazzi quando l’ho vista arrivare, fermi tutti mi si è bloccato tutto…”

E a quanto pare la stessa reazione l’hanno avuta anche Nicolas Vaporidis e Alvin, come ha rivelato lo stesso Edoardo: “Stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta…”

Edoardo Tavassi stupito dalla popolare influencer: “Non è soltanto bella”

Successivamente l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, come riportato dal portale Biccy.it, ha rivelato di essere rimasto stupito dal modo in cui Soleil Sorge ha affrontato la prova dell’uomo vitruviano. E proprio in questa occasione ha capito che la ragazza non è solo bella:

“Ha fatto la prova dell’uomo vitruviano facendo i salti carpiati, è fortissima davvero. Diciamo che è stato un bello show quando c’è stata Soleil con noi…”

Il ragazzo ha poi rivelato di essere stato felice di aver constatato che l’ex gieffina, la quale pare condurrà il GF Vip Party, è anche molto simpatica: “Devo rivelare che è anche molto simpatica e bella…”

Soleil Sorge ha conquistato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi: “E’ approvata”

Edoardo Tavassi, che pare essere in lizza per entrare nel cast di LOL, ha poi concluso questo suo intervento confessando che avendo conosciuto finalmente da vicino la popolare influencer può dire con certezza di essere riuscita a guadagnarsi senza se e senza ma la sua più totale approvazione: “Soleil per me è un grande sì. Questa ragazza è approvata assolutamente…” Chi glielo dice però che invece la giovane ha espresso interesse per Luca Daffrè? “Mi è piaciuto, ha una bella personalità e poi mi è sembrato un ragazzo molto sportivo, insomma uno forte…” Così si è espressa l’influencer dopo averlo conosciuto.