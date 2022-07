Soleil Sorge, nuovo progetto in arrivo: c’entra il Grande Fratello Vip

GF Vip Party prossima edizione: alla conduzione ci sarà la popolare influencer

Soleil Sorge sta vivendo davvero un periodo d’oro. Quest’ultima una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani non si è mai fermata un momento. Si ricorda infatti che ha dapprima ricoperto il ruolo di giurata a La pupa e il secchione show di Barbara d’Urso, e qualche settimana fa ha anche fatto una breve apparizione a L’Isola dei Famosi al fianco di Vera Gemma per mettere in difficoltà i naufraghi. Ma le novità per lei pare non siano finite qua. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dalla fanpage instagram grande_fratello_tv la conduttrice della prossima edizione del GF Vip Party dovrebbe essere proprio Soleil:

“UFFICIALE: Soleil è la nuova conduttrice della prossima edizione di GF Vip Party che parte da settembre in streaming su Mediaset Infinity!”

Ovviamente i fan della ragazza, appena hanno saputo la notizia, si sono immediatamente riversati su twitter per esprimere tutta la loro contentezza.

Soleil Sorge alla conduzione del GF Vip Party: chi sarà al suo fianco?

Successivamente la fanpage instagram grande_fratello_tv ha anche rivelato ai suoi follower che la popolare influencer, la quale è sempre al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro in Tv, dovrebbe essere affiancata da un’altra persona alla conduzione del GF Vip Party su Mediaset Infinity. Chi? In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage pare che questa persona sia un uomo e che abbia partecipato alla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini:

“Le nostre fonti parlano di un uomo protagonista della quinta edizione Vip del reality, attualmente abbastanza attivo sul web…”

Chi sarà mai? Verrà presto svelata la sua identità?

Non solo Tv per la popolare influencer: ha da poco lanciato una sua linea di moda

Soleil Sorge non è però impegnata solo nel mondo della Tv o dello spettacolo in genere. Ha infatti da poco lanciato una sua linea di moda chiamata State of Soleil. Questa linea è composta da bikini, bandane, costumi interi, gonne e tanto altro. Ovviamente, neppure a dirlo, il successo è stato immediato. Insomma partecipare al Grande Fratello Vip ha portato senza ombra di dubbio molta fortuna alla giovane ragazza.