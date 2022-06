GF Vip 7, Soleil Sorge opinionista? Lo strano gesto di Alfonso Signorini

Nessuna guerra tra la chiacchierata influencer e il conduttore: arriva la smentita

In questi giorni è circolata un’indiscrezione clamorosa, riguardante il conduttore del GF Vip e una ex protagonista della sesta edizione. In particolare a far ipotizzare ai tanti utenti della rete che il direttore di Chi e Soleil Sorge potrebbero essere ai ferri corti è stata la vacanza promozionale che il noto giornalista si è concesso con alcuni ex vipponi, tra cui Delia Duran, Alex Belli, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, e le tre sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié.

A smentire che ci sia aria di guerra tra lui e la nota influencer italo-americana è stato il popolare conduttore, pubblicando sul proprio profilo Instagram un video che li ritrae insieme: tale gesto per alcuni potrebbe stare a svelare un indizio, cioè l’eventuale ritorno dell’influencer nel reality ma nella veste di opinionista.



Il noto giornalista e Soleil Sorge in piscina insieme: lei farà parte del GF Vip 7?

Mentre cresce l’attesa del pubblico di scoprire in anteprima tutte le novità della nuova edizione del seguitissimo reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il conduttore si è concesso una vacanza in Grecia con alcuni ex concorrenti: agli utenti della rete più attenti non è passata inosservata l’assenza di Soleil Sorge. In particolare secondo quanto riportato da Il Mattino il popolare giornalista non avrebbe digerito la scelta dell’influencer italo-americana di interrompere i rapporti con lui, per la sua continua insistenza sul triangolo amoroso che la stessa ha formato con Alex Belli e Delia Duran per diversi mesi.

Il direttore del settimanale Chi ha smentito tale voci, pubblicando su Instagram un video in cui lui e l’ex gieffina brindano in piscina su due sdraio: sembra inoltre che l’incontro tra i due non sia avvenuto in maniera casuale. Intanto mentre si mormora che il prossimo autunno la chiacchierata ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrà un programma tutto suo, non è da escludere la probabile scelta del conduttore di affidarle la conduzione del GF Vip Party oppure di farla diventare opinionista del reality.

Alfonso Signorini travolto dalle critiche sui social: c’entra una ex gieffina

Non sono mancate critiche rivolte al noto conduttore, dato che molti fan si sono augurati di non rivedere l’influencer italo-americana nel seguitissimo reality show di Canale 5. I testuali sono solamente alcuni dei tanti commenti al vetriolo: “Mi hai deluso, con questo vedremo altro trash”, “Se torna lei cambio canale”, “Scaduto proprio, ma alla grande”.



Intanto l’ex gieffina che di recente è stata sorpresa a baciare un ragazzo, tra le storie di Instagram dopo aver fatto sapere di essere a Capri ha condiviso una fotografia che la ritrae insieme al giornalista, e ha scritto: “Chillin with the boss”.