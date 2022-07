Soleil Sorge ha deluso un ex concorrente del GF Vip: “Sono veramente triste”

L’ex gieffino non se lo aspettava dalla nota influencer: “Avevamo un rapporto stupendo”

Tra i non invitati al compleanno di Soleil Sorge festeggiato di recente dalla nota influencer italo-americana c’è anche Nicola Pisu, un ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. Quest’ultimo raggiunto da The Pipol Gossip non ha nascosto la sua immensa delusione, per il fatto di non essere stato preso in considerazione dalla sua ex compagna di gioco. Le parole pronunciate dall’ex gieffino sono state le testuali: “Ci sono rimasto malissimo. Sono veramente triste di questa cosa”. Il 32enne ha aggiunto: “Ho provato a mandarle messaggi, ma lei non mi ha mai risposto. All’interno del GF Vip avevamo un rapporto stupendo. Non capisco”.



Soleil Sorge non ha invitato neanche Nicola Pisu al suo compleanno: la reazione di lui

Di recente Soleil Sorge ha festeggiato il suo 28esimo compleanno, e tra gli invitati ci sono stati alcuni suoi ex compagni di gioco con cui ha condiviso l’esperienza del GF Vip. A essere escluso è stato anche Nicola Pisu, che non ha nascosto di esserci rimasto male in un’intervista concessa a The Pipol Gossip. L’ex gieffino ha affermato: “Ho scoperto che ha festeggiato in Puglia attraverso i social. Non è stato carino, però le voglio comunque bene”.

Intanto durante la chiacchierata il figlio di Patrizia Mirigliani ha fatto sapere che prenderebbe nuovamente parte al seguitissimo reality show: “Subito. Purtroppo il mio percorso è stato breve. Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!”.

La modella ironizza sui commenti degli ex compagni di gioco: “Ignara mentre scoppiava il bday gate”

Intanto nelle scorse ore non si è fatta attendere la reazione dell’influencer italo-americana, dopo l’amaro sfogo di alcuni ex gieffini. La modella si è fatta sentire ironizzando tramite il suo profilo Twitter: “Io ignara mentre scoppiava il bday gate”. Nel frattempo anche Giucas Casella si aspettava di essere tra gli invitati, ma sempre a The Pipol Gossip ha precisato: “Però ci siamo sentiti su Whatsapp e le ho fatto gli auguri. Le ho inviato una nota audio cantandole il mio solito Eppi Bordei”. Nonostante ciò l’illusionista nutre stima nei confronti della sua ex compagna di gioco: “Ma io la adoro. E’ unica, straordinaria, bellissima, con uno spirito fenomenale”. Infine il noto 72enne ha spiegato la ragione per cui non accetterebbe di far parte di nuovo del cast del reality di Alfonso Signorini: “No basta. Ho già dato in veste di concorrente”.