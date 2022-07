Soleil Sorge e i vipponi non invitati al suo compleanno: “Adesso parlo io”

L’influencer non ci sta e sbotta dopo le polemiche: “Davvero no comment”

Soleil Sorge ha compiuto gli anni non molti giorni fa. E ovviamente la popolare influencer e soubrette ha celebrato l’evento facendo una bella festa. Tuttavia sono stati tanti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip a non essere stati invitati, i quali non ci sono rimasti affatto bene. Molti di loro, contattati dalla fanpage instagram thepipol_tv, hanno infatti espresso la loro più totale delusione scatenando infinite polemiche sui social, e non solo. Ebbene dopo tanto parlare in lungo e in largo di tutta questa faccenda anche la diretta interessata ha rotto finalmente il silenzio. Difatti come ha riportato il blog BlogTivvu.it la ragazza non ha nascosto di essere rimasta spiazzata per tutto questo clamore solo perchè non ha invitato diversi ex gieffini:

“Siete ufficialmente tutti invitati. Rido soprattutto perché non avrei mai potuto immaginare che al mio compleanno potesse scoppiare un invitation gate. No comment…”

Soleil Sorge fa un importante chiarimento dopo le polemiche: “Molti hanno voluto far parlare di loro”

Successivamente la popolare ex concorrente del Grande Fratello Vip, come riportato sempre dal portale di gossip BlogTivvu.it, ha rivelato di aver letto alcune dichiarazioni da parte di determinati ex gieffini davvero allucinanti, oltre che ad essere fake. La ragazza, la quale ha deluso Nicola Pisu, non ha nascosto di credere che molti abbiano preso la palla al balzo su questa polemica scoppiata per non aver invitato diverse persone al suo compleanno solo per ottenere un po’ di visibilità:

“C’è chi non vede l’ora di cavalcare la qualunque pur di poter far parlare di sé, ma il mondo è bello perché è vario…”

Insomma l’influencer non ci sta a subire passivamente tutti questi attacchi, ma ha deciso di replicare mettendo al loro posto tutti questi ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex gieffina rivela: “Al mio compleanno ho invitato solo i miei amici più cari”

Soleil Sorge ha poi concluso questo suo intervento spiegando il motivo per cui non ha invitato la maggior parte degli ex gieffini al suo party dei compleanno. Difatti quest’ultima ha tenuto a precisare di aver voluto al suo compleanno solo ed esclusivamente i suoi amici più cari. Successivamente ha dichiarato che sarebbe stata comunque felice di invitare qualche ex gieffino, ma alla fine ha preferito fare una festa più intima: “Alcuni mi avrebbe fatto piacere invitarli ma ho deciso di fare una festa molto intima…”