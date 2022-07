Sonia Bruganelli lancia una frecciata: “Ecco perchè preferisco l’aereo privato”

La provocazione della nota imprenditrice sui voli annullati: “Preferisco pagarmi un aereo privato”

La nota imprenditrice Sonia Bruganelli ha lanciato una chiara provocazione, ai personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo che in questi giorni si sono lasciati andare a delle lamentele sui social. In particolare la moglie di Paolo Bonolis ha commentato a modo suo la questione dei voli cancellati, e la sua è sembrata una risposta ai vip che di recente si sono sfogati per l’accaduto, ovvero la testuale: “Giuro che prima o poi la smetto, per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto”.



Sonia Bruganelli scatena la reazione dei fan: “Per critiche o rimostranze scrivete come sempre”

Di recente diversi personaggi televisivi non hanno nascosto il loro dispiacere, per aver dovuto annullare una vacanza dopo una brutta disavventura in un aereo. A dire la sua sugli sfoghi dei vip a causa del caos che si è creato per l’annullamento dei voli, ci ha pensato la moglie di Paolo Bonolis. L’imprenditrice dopo aver spiegato che preferisce uscire soldi per un aereo privato piuttosto che rimanere in aeroporto a lungo, ha continuato il suo discorso con queste parole in cui non sfugge la sua tagliente ironia: “Riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto come sempre“. Nella foto dell’opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, in cui la diretta interessata si è mostrata rilassata a bordo di un aereo privato, non passano inosservati i numerosi commenti sia negativi e positivi da parte dei tanti utenti della rete, tra cui: “Potessi anche io lo farei come te”, “Ognuno con i suoi soldi ci fa quel che ca**lo gli pare”, “Te lo puoi permettere e fai bene, al posto tuo io farei uguale, è inutile fare gli ipocriti”, “Per me puoi fare ciò che vuoi dei tuoi soldi, beata te! Ma perchè ostentare? Mi chiedo perchè?”, “Non so che scriverti, uno schiaffo alla miseria, non sei obbligata a postare”.

La moglie di Paolo Bonolis svela un retroscena: “Ecco cosa avevo proposto ad Alfonso Signorini”

Intanto di recente Sonia Bruganelli ha concesso un’intervista ai microfoni del programma radiofonico condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101. L’imprenditrice che piange la morte di un protagonista di Avanti un altro, non ha nascosto la sua gioia per il fatto che Alfonso Signorini l’abbia rivoluta come opinionista del GF Vip: “E’ stato molto bello sentirmi dire da lui che voleva che lo aiutassi, mi ha detto di essersi trovato bene con me”. Durante la chiacchierata inoltre ha svelato un retroscena, precisamente una proposta fatta al direttore del settimanale Chi: “Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa. Mi hanno detto che era troppo rischioso”.