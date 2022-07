Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis in crisi? La smentita alle ultime voci

Una frase della moglie di Paolo Bonolis allarma i fan: “Gli amori finiscono”

Di recente alcuni utenti della rete sono arrivati ad ipotizzare che potrebbe esserci aria di crisi tra Paolo Bonolis e la moglie. In particolare ad allarmare i fan della coppia sono stati alcuni post pubblicati sui social dalla nota produttrice televisiva, soprattutto la seguente frase postata su Twitter: “Gli amori finiscono, le persone che si sono amate non finiscono mai”.



La nota imprenditrice e il marito affiatati durante la vacanza: il video che smentisce l’ultimo gossip

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha fatto parecchio pensare dopo aver scritto il sopracitato tweet, mentre dopo una settimana ha aggiunto: “L’amore non è mai quello che sembra, è spesso quel che sembra non lo è”. Le frasi la nota imprenditrice che è stata confermata opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, hanno scatenato il gossip, visto che sono stati parecchio coloro che hanno intuito un possibile riferimento al rapporto con il marito. Tali voci sono aumentate per la mancata smentita da parte dei diretti interessati a una loro presunta crisi.

A mettere a tacere ogni dubbio ci ha pensato la 48enne, mentre si trova in vacanza a Formentera proprio insieme al padre dei suoi figli: in particolare l’imprenditrice ha pubblicato un video in cui balla spensierata e affiatata con il marito sulle note di “Can’t stop the feeling” e nella didascalia ha scritto. “Life in Formentera 2.0. that’s life”. Nel post non mancano commenti da parte dei suoi follower contenti di vederla felice con il marito: “Alla faccia di chi vi vuole in crisi”, “Già siete tutti là! Godo con voi! Il tempo è il grande autore, trova sempre il finale perfetto! Alla faccia dell’invidia”, “E come si dice alla faccia di chi ci vuole male”, “Questa è la dimostrazione di non credere ai gossipari sfigati”. Inoltre non sfugge il commento scritto da una fan, che oltre a far sapere di essere affetta da fibrosi cistica ha ringraziato il popolare conduttore: “Una malattia che ti toglie il respiro, ma quando sono ricoverata e anche a casa vedo Avanti un altro e grazie a Paolo rido come una matta e mi rallegra le giornate trisi in ospedale”, la replica dell’imprenditrice non si è fatta attendere: “Un abbraccio grande tesoro”.

Sonia Bruganelli di nuovo opinionista del noto reality: la frecciatina di Adriana Volpe

Intanto nelle scorse ore è arrivata la reazione della conduttrice Adriana Volpe, al fatto che Sonia Bruganelli sarà opinionista anche sella settima edizione del GF Vip. L’ex moglie di Roberto Parli ci ha tenuto a ringraziare gli spettatori del reality show che continuano a preferire lei, e che soprattutto si sono lamentati non appena hanno appreso che è stata lasciata a casa dando l’impressione di aver lanciato una chiara frecciatina: “Grazie grazie, per l’affetto che mi dimostrate sempre”.