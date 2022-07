Sonia Bruganelli nella bufera: “Al GF Vip è acida!”, Costanzo la difende

Grande Fratello Vip, l’opinionista non convince una telespettatrice: il duro affondo

A sorpresa Sonia Bruganelli sarà nuovamente opinionista della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una scelta che però è poco piaciuta alla lettrice di Nuovo, la quale ha voluto far sapere tutto il proprio dissenso a Maurizio Costanzo, che sul magazine ha una sua rubrica in cui parla di Tv: “Secondo me lei è troppo polemica, a tratti acida…” La lettrice proprio non riesce a sopportare la moglie di Paolo Bonolis, arrivando anche a far notare di essere stata poco coerente, visto che mesi fa ha annunciato sui giornali che non avrebbe ricoperto il ruolo di opinionista anche nella prossima edizione del programma.

Sonia Bruganelli difesa dal popolare giornalista: “Troppo astio nei suoi confronti”

Maurizio Costanzo, dopo aver letto l’email della lettrice di Nuovo, ha subito voluto dichiarare di credere che abbia un po’ esagerato nel muovere critiche così pesanti nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip, che giorni fa ha difeso Ilary Blasi:

“Quanto astio nella sua lettera…Capisco che lei non la apprezzi, ma ci sono anche tante persone che la pensano diversamente da lei…”

Il marito di Maria De Filippi ha poi fatto presente alla signora originaria di Mantova che ha espresso solo ed esclusivamente una sua opinione del tutto personale nei confronti della moglie di Paolo Bonolis: “Si tratta solo di un suo parere personale…Bisognerebbe contestualizzare il suo atteggiamento…A volte bisogna essere anche pungenti…”

Maurizio Costanzo non ha dubbi in merito: “Lei ed Orietta Berti formeranno una bella coppia di opinioniste”

Il giornalista ha poi concluso questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo asserendo senza indugio alcuno di credere che Sonia Bruganelli e la nuova opinionista (la cantante di Finché la barca va) sapranno formare un’ottima coppia di opinioniste:

“Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccati a commenti concilianti e ragionevoli…”

Sul ruolo di opinionista il marito di Maria De Filippi ha poi rivelato di credere che sia assolutamente normale che in un programma come il Grande Fratello Vip si facciano commenti non sempre accomodanti.