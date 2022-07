Grande Fratello Vip 7 anticipazioni cast: svelati altri due concorrenti

Pamela Prati nuova concorrente della prossima edizione del reality di Alfonso Signorini: le anticipazioni

Ieri sera il popolare conduttore ha pubblicato su instagram una foto di uno smalto, e nella didascalia ha scritto che una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip 7 l’ha dimenticato nel taxi. Chi sarà mai? A fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato la fanpage instagram thepipol_tv. Difatti la suddetta fanpage ha rivelato che la concorrente misteriosa altro non è che la popolare soubrette di origini sarde, che anni fa ha fatto tanto discutere per il ‘caso Mark Caltagirone’: “Racconterà la sua linea della vita e (finalmente) la verità sul caso Mark Caltagirone?” Si ricorda che quest’ultima ha già partecipato alla prima edizione del reality decidendo di ritirarsi dopo pochi giorni.

Anticipazioni GF Vip 7: nel cast ci sarà anche il popolare stylist?

Si segnala però che in queste ultime ore il nome di Pamela Prati non è stato l’unico ad essere stato accostato al cast della prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Difatti Trash Italiano su twitter ha rivelato di essere venuto a conoscenza che anche Giovanni Ciacci pare sia in trattativa con la produzione del reality show. A stretto giro su tutta questa faccenda è intervenuto anche il giornalista Giuseppe Candela, il quale ha fatto capire che ormai la trattativa pare sia arrivata alle battute finali: “Molto più di una trattativa…” Si ricorda che comunque il popolare styilist è stato ad un passo dal partecipare a L’Isola dei Famosi l’anno scorso, ma non superando le visite mediche è stato costretto a dare forfait.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Gegia e la famosa conduttrice concorrenti?

In questi ultimi giorni sono circolati anche altri rumor sul cast della prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality show. In base a queste indiscrezioni pare che Rita Dalla Chiesa sia molto vicina a fare il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani. Oltre lei sembra essere in lizza l’attrice diventata molto famosa negli anni ’80. Dovrebbero essere della partita anche Antonella Fiordalisi, Antonino Spinalbese, Chadia Rodriguez, Guendalina Canessa e Fiordaliso. Tutti questi rumor verranno confermati?