Stefania Orlando si allontana dai social. Lo sfogo: “E’ tutto così stressante!”

L’ex gieffina si lamenta dei social: “Ultimamente si fa polemica per qualsiasi cosa”

Stefania Orlando una nota showgirl che è stata anche una concorrente del GF Vip, nella giornata di oggi ha spiegato ai suoi fan la ragione per cui ha deciso di allontanarsi dai social. L’ex gieffina tramite un post condiviso tra le storie del suo profilo Instagram si è lasciata andare a uno sfogo:

“Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa“.

La nota showgirl tranquillizza i suoi fan: “Prima o poi torno, nulla è definitivo”

A quanto pare Stefania Orlando ha destato preoccupazione ai suoi numerosi follower per essere stata poco attiva sui social. A fare chiarezza ci ha pensato la nota showgirl, e per iniziare ha ringraziato tutti coloro che sono stati in pensiero per lei: “Grazie a tutte/i per l’interesse che dimostrare nei miei confronti attraverso i tanti messaggi privati dove mi chiedete se va tutto bene e come sto”. A questo punto dopo aver assicurato di stare bene, ha aggiunto: “Tutto è a posto e niente è in ordine. Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la franesia di doverne immortalare ogni istante”. L’ex gieffina si è lamentata dei social: “Non ritrovo più quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà che mi dava gioia e divertimento, è tutto così stressante!”. Infine ha rassicurato i suoi fan: “Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”.

L’amara confessione di Stefania Orlando: “Ho fatto fatica, ero in crisi con tutti”

Intanto nelle scorse settimane l’ex gieffina si è lasciata andare a una confessione amara, in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. In particolare la showgirl non ha nascosto che non è stato semplice per lei dopo l’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà: “Ho fatto fatica, ero in crisi con tutti”. La 55enne è scesa nel dettaglio riguardo al suo ritorno alla vita di tutti i giorni, rivelando di essere stata in crisi con il marito Simone Gianlorenzi e anche con i suoi genitori: nonostante ciò il rapporto con il suo amato si è rafforzato, dato che lei l’ha elogiato per la sua pazienza e intelligenza.