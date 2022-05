Stefania Orlando, amara confessione: “Dopo il GF Vip ero in crisi con tutti”

Stefania Orlando non l’aveva mai raccontato: “Ho fatto fatica dopo il Grande Fratello Vip”

Passare mesi e mesi all’interno di una casa spiata da tutta Italia non deve essere di certo facile e chi esce rimane piuttosto spiazzato di fronte alla realtà di tutti i giorni che rientra nelle loro vite come un treno a cento all’ora. E’ quello che è successo all’amatissima dal pubblico Stefania Orlando che, in un’intervista al settimanale Nuovo Tv, ha ricordato la sua incredibile esperienza televisiva che le ha dato così tanta fortuna: “Ho fatto fatica, ero in crisi con tutti”. Ha aggiunto che era in crisi anche con il suo adorato marito e anche con i suoi genitori. L’unico essere vivente con cui stava bene era la sua cagnolina.

La conduttrice parla del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi: “Legame ancora più forte”

E sempre Stefania Orlando ha parlato del suo bellissimo matrimonio con Simone Gianlorenzi, che hanno convolato a nozze nel 2019 dopo 11 anni di matrimonio. Il legame che la lega a lui è “ancora più forte”, ha raccontato, e ammette che, dopo l’uscita dal reality show condotto da Alfonso Signorini, dove ha avuto dei problemi, avesse avuto con lui un rapporto decisamente più acerbo forse non ce l’avrebbero fatta a superare le difficoltà. Lui, anche in quel momento, si è dimostrato una persona molto paziente, disponibile e intelligente.

Questa è casa mia: Stefania Orlando torna in onda con Tommaso Zorzi

Ma presto tornerà in televisione, l’amata conduttrice nonché opinionista, e lo farà insieme al suo amico nonché compagno di Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi: il programma si intitolata Questa è casa mia! e andrà in onda venerdì in prima serata su Real Time. Ma come funziona questa nuovo programma? In ogni puntata lei, l’attrice comica Barbara Foria, l’antiquaria Roberta Tagliavini e l’attore/influencer Nicola Conversa dovranno scoprire, insieme ai telespettatori, chi sia il reale proprietario della casa che visiteranno ta quattro possibili opzioni. Ognuno di loro farà di tutto per confondere le acque e per ingannarli. Insomma, un programma sulla carta molto divertente e l’occasione giusta per rivedere in azione una brava personalità del mondo dello spettacolo come Stefania Orlando.